Опрос: тори на 11% опережают лейбористов менее, чем за полтора месяца до выборов

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ЛОНДОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Правящая Консервативная партия Великобритании на 11% опережает идущую на втором месте Лейбористскую партию менее, чем за 1,5 месяца до дня досрочных всеобщих выборов, которые состоятся 8 июня. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой ORB по заказу газеты Sunday Telegraph.
Согласно итогам опроса, опубликованным на сайте издания, тори сейчас пользуются поддержкой 42% респондентов, а лейбористы - 31%. На третьем месте с 10% идут "Либеральные демократы", затем следует Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) - 8%. Совокупная поддержка всех остальных политических сил страны составляет 9%.
Исходя из результатов опроса тори должны будут на предстоящих выборах отвоевать у лейбористов Лондон и второе место в Шотландии (первое - у Шотландской национальной партии), где на прошлых парламентских выборах оппозиция взяла верх над консерваторами. Результаты нынешнего опроса показывают, что прочными цитаделями поддержки лейбористов по-прежнему остаются северо-западная и северо-восточная части Англии, а также Северная Ирландия.
Разрыв между Консервативной и Лейбористской партиями в этом опросе оказался куда меньшим, чем в тех, что публиковались несколькими днями ранее. Например, обнародованные 26 апреля итоги исследования общественного мнения, проведенного социологической службой Ipsos Mori, зафиксировали 23-процентный отрыв тори от ближайших конкурентов: 49% у консерваторов против 26% у лейбористов.