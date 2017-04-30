Трамп: США не назвали Китай валютным манипулятором из-за ситуации с КНДР

Десять полицейских получили ранения в результате нападения фанатов "Баварии"Спорт 30 апреля, 4:44
Пенс: действия в отношении Сирии, Ирана, КНДР и ИГ помогают восстановить авторитет СШАМеждународная панорама 30 апреля, 4:43
Украинский сайт "Миротворец" внес в черный список Диму БиланаКультура 30 апреля, 4:40
Трамп: США не назвали Китай валютным манипулятором из-за ситуации с КНДРМеждународная панорама 30 апреля, 3:58
Трамп дал поручение минторгу США выявить нарушения торговых соглашенийЭкономика и бизнес 30 апреля, 3:24
Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты во ФранцииМеждународная панорама 30 апреля, 2:46
Четыре шайбы Пажо принесли "Оттаве" победу над "Рейнджерс" в матче 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 30 апреля, 2:38
В США прошли многотысячные акции в знак протеста против политики Трампа по климатуОбщество 30 апреля, 2:10
Уайлдер надеется на объединительный бой с Джошуа в конце этого годаСпорт 30 апреля, 2:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США не стали официально признавать Китай валютным манипулятором из-за необходимости разрешить ситуацию с КНДР. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в городе Харрисбург (штат Пенсильвания).
"Нам нужна некоторая гибкость", - сказал он.
"Китай помогает нам, вероятно, в этой ситуации с Северной Кореей", - считает глава государства. Он также выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин "хочет позаботиться об этом". "Они (Китай) очень сильны, посмотрим, что произойдет", - продолжил Трамп.
Он напомнил, что ранее провел многочасовые переговоры с Си Цзиньпином. "Надо было что ли сказать: "Послушайте, господин председатель, вы нам поможете с Северной Кореей? И кстати, вы валютой манипулируете". Думаете, это бы сработало?" - обратился Трамп к собравшимся.
"Я думаю, сейчас не совсем правильное время называть Китай валютным манипулятором", - резюмировал президент.