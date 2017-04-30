Трамп: США не назвали Китай валютным манипулятором из-за ситуации с КНДР

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США не стали официально признавать Китай валютным манипулятором из-за необходимости разрешить ситуацию с КНДР. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в городе Харрисбург (штат Пенсильвания).

"Нам нужна некоторая гибкость", - сказал он.

"Китай помогает нам, вероятно, в этой ситуации с Северной Кореей", - считает глава государства. Он также выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин "хочет позаботиться об этом". "Они (Китай) очень сильны, посмотрим, что произойдет", - продолжил Трамп.

Он напомнил, что ранее провел многочасовые переговоры с Си Цзиньпином. "Надо было что ли сказать: "Послушайте, господин председатель, вы нам поможете с Северной Кореей? И кстати, вы валютой манипулируете". Думаете, это бы сработало?" - обратился Трамп к собравшимся.

"Я думаю, сейчас не совсем правильное время называть Китай валютным манипулятором", - резюмировал президент.