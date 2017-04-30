Боевиков с семьями выводят из пригорода сирийского города Хомс

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БЕЙРУТ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Седьмой этап вывода вооруженных формирований начался в пригороде Эль-Ваер на севере сирийского провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщило информационное агентство SANA, это предместье покинет несколько сотен человек, которые направятся на автобусах в город Джараблус на севере Сирии, находящийся под контролем бандформирований.
На предыдущих этапах (с 18 марта по 24 апреля) из Эль-Ваера было выведено около 4 тыс. боевиков из числа сторонников террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других экстремистских формирований. Все они отказались сдаваться властям и были перемещены вместе с их семьями в провинции Алеппо и Идлиб.
Губернатор провинции Таляль аль-Баррази сообщил агентству SANA, что ранее сотни членов бандформирований на севере Хомса воспользовались предоставленной правительством амнистией и сложили оружие, чтобы вернуться к мирной жизни.
"После ухода боевиков городские власти подготовят условия для возвращения в свои дома жителей Эль-Ваера, которые бежали из этого пригорода после его захвата бандформированиями", - сказал он.
Эль-Ваер оставался последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе. В марте 2014 по условиям перемирия туда временно переместились 5 тыс. боевиков из старинных кварталов города.
По словам аль-Баррази, в настоящий момент ведутся переговоры о выводе боевиков из городов Растан, Талбиса и Эль-Хоула, расположенных в 10-12 км к северу от Хомса.