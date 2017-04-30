Латвия закупит у Австрии подержанные минометы

РИГА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия приобретет у Австрии подержанные 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщает местное новостное агентство LETA со ссылкой на министра обороны республики Раймондса Бергманиса.

"Число минометов, которые планируется приобрести, в министерстве обороны не уточнили, но отметили, что их поставка предусмотрена двусторонним договором между минобороны Латвии и министерством обороны и спорта Австрии о поставках самоходных гаубиц", - указывает агентство.

В настоящее время минометы такого калибра имеются на вооружении Латвии.

На этой неделе между оборонными ведомствами двух стран был подписан договор о поставке в Латвию из Австрии 47 подержанных самоходных гаубиц M109A5O. Приобретенные гаубицы с 2003 по 2007 год были модернизированы, а после этого законсервированы.

Расходы на приобретение одной единицы техники в зависимости от модификации составили от €60 тыс. до €140 тыс. Латвийские военные сейчас обучаются в Австрии использованию техники, а первые гаубицы будут доставлены в республику осенью этого года.

Ранее Латвия также подписала соглашение о закупке 123 подержанных бронетранспортеров у Великобритании. Контракт предполагает поставку произведенных в 1980-е годы прошлого века разведывательных машин "Симитар", бронетранспортеров "Спартан", командно-штабных машин "Султан", бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Самсон" и машин скорой помощи "Самаритан".

Изначально сообщалось, что сумма сделки составит порядка €45 млн, однако позже в минобороны заявили, что техника обойдется стране в €249,5 млн, включая капитальный ремонт и модернизацию закупаемых машин.

Согласно условиям сделки, поставка БТР завершится к 2020 году. Первые четыре британских БТР были доставлены в Латвию в сентябре 2015 года. Их используют для обучения технических специалистов и инженеров, а также солдат на военной базе Адажи.