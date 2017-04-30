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Опрос: экс-глава Бразилии Лула да Силва остается фаворитом следующих выборов президента

Международная панорама
30 апреля, 17:07 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Несмотря на выдвинутые в адрес экс-президента обвинения в коррупции, в последние месяцы его рейтинг вырос

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Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

© EPA/JOEDSON ALVES

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва лидирует по популярности среди кандидатов, которые могут претендовать на пост главы государства на выборах 2018 года. Об этом свидетельствуют распространенные в воскресенье данные опроса социологического центра Datafolha.

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Согласно результатам исследования, если бы голосование состоялось в ближайшие дни, кандидатуру Лулы да Силвы в первом туре поддержали бы 29-31% избирателей. Его предполагаемые соперники получили бы меньшее число голосов. Причем, несмотря на выдвинутые в адрес экс-президента обвинения в коррупции, в последние месяцы его рейтинг вырос. Предыдущий опрос Datafolha, проведенный в июле прошлого года, показывал, что уровень поддержки Лулы да Силвы близок к 20%.

На второе место по популярности среди возможных кандидатов на высший пост вышел ультраправый политик Жаир Болсонару из Социал-христианской партии Бразилии. Он может рассчитывать на 11-16% голосов в первом туре. Лидер оппозиционной партии Rede Марина Силва, согласно опросу, может получить поддержку 14-16% бразильцев, председатель Партии бразильской социал-демократии Аэсиу Невес - 5-8%, губернатор штата Сан-Паулу Жералду Алкмин - 6-8%, а исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер - только 2%.

В то же время, по данным Datafolha, по втором туре выборов Лула да Силва может уступить своей однофамилице Марине Силва или главе внешнеполитического ведомства. Исследование проводилось 26-27 апреля в 172 муниципалитетах страны, его погрешность составляет 2%. В исследовании приняли участие 2781 человек.

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности. 10 мая Лула да Силва впервые будет допрошен в качестве обвиняемого судьей Сержиу Моро, который ведет дело о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Сторонники и противники бывшего бразильского лидера объявили о намерении организовать в этот день манифестации у здания суда.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Он подтвердил свое намерение вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру.

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Лула да Силва, Луис Инасиу
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