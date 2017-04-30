Саудовские силовики задержали боевиков, связанных с нападением на Мечеть Пророка в Медине

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Сотрудники сил безопасности Саудовской Аравии раскрыли ячейку террористов, связанных с нападением на Мечеть Пророка в Медине. Об этом сообщили в МВД королевства.
По данным Саудовского агентства печати, в ходе рейдов в двух районах саудовского города Джидда удалось захватить 46 боевиков, входивших в группировку, причастную, по версии следствия, к серии терактов в королевстве. В числе задержанных 32 подданных Саудовской Аравии и 14 выходцев их стран Азии и Северной Африки. Боевики оборудовали лаборатории по производству поясов со взрывчаткой и самодельных взрывных устройств в арендуемых ими жилых помещениях. Отмечается, что во время штурма двое террористов подорвали себя.
В ведомстве убеждены, что созданные в Джидде пояса со взрывчаткой были использованы при нападении на Мечеть Пророка в Медине летом 2016 года, мечеть для военнослужащих в провинции Асир в 2015 году. Жертвами вылазок стали более 20 человек, десятки получили ранения, все погибшие были военнослужащими специальных войск королевства.