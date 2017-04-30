СМИ: шесть человек задержаны в Турции по подозрению в подготовке теракта 1 мая

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Шесть предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были задержаны утром в Измире на западном побережье Турции. Об этом сообщила газета Hurriyet Daily News.
По предварительным данным полиции, задержанные планировали совершить теракт 1 мая, в Международный день труда. В результате проведенных рейдов полиция также изъяла множество документов, относящихся к ИГ, отмечает газета.
Полицейские продолжают расследование.