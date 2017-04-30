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ФРГ будет обучать саудовских военнослужащих на своей территории

Международная панорама
30 апреля, 20:01 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

По словам канцлера ФРГ, Саудовская Аравия является важной страной в регионе, звеном в борьбе с терроризмом, и Берлин заинтересован в том, чтобы границы королевства были хорошо защищены

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БЕРЛИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германия намерена содействовать борьбе Саудовской Аравии против исламского терроризма и поэтому будет обучать военнослужащих этого государства на своей территории. Об этом заявила в Саудовской Аравии канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Видеозапись ее выступления разместил в своем Twitter официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

"Саудовская Аравия является важной страной в регионе, является звеном в борьбе против исламского терроризма, против "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС), она является существенной частью коалиции. Мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы границы этой страны были хорошо защищены и чтобы саудовская армия была хорошо обучена для борьбы с ИГ. Поэтому в будущем мы будем сотрудничать, например при обучении пограничников, женщин-полицейских, а также при обучении в Германии саудовских военнослужащих", - заявила канцлер.

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