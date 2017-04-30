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СМИ: влиятельная республиканка покидает Конгресс США

Международная панорама
30 апреля, 22:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Илеана Рос-Лейтинен занимала пост почти 28 лет. Она отрицает, что причиной ее ухода является несогласие с действиями новой администрации

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ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Республиканка Илеана Рос-Лейтинен, которая на протяжении почти 28 лет занимала место члена Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида, объявила, что она более не будет переизбираться и вскоре сложит с себя полномочия законодателя.

"Это было счастьем и такой честью служить нашему сообществу на протяжении стольких лет... Но мы решили, что пришло время сделать новый шаг", - сказала она в интервью газете Miami Herald. "Это не было каким-то прозрением, не произошло ничего такого, после чего я решила, что мне нужно идти вперед. Я просто поняла, что могу и дальше переизбираться, но ведь это не является самоцелью", - добавила она. 

При этом Рос-Лейтинен всячески отрицала, что причиной ее решения послужило несогласие с действиями новой администрации президента Дональда Трампа. "За все это время я успела поработать при различных политических течениях", - напомнила она. При этом политик подчеркнула, что она "не согласна с Дональдом Трампом во многом, если не во всем", однако к ее уходу из Конгресса "отношения это не имеет".

Политик покинет главный законодательный орган страны в конце следующего года, когда истечет срок ее полномочий. Скорее всего, ее место удастся занять демократам - на президентских выборах 2016 года в ее 27-м округе кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 58% голосов, тогда как Трамп - лишь 39%.

64-летняя Рос-Лейтинен стала первым конгрессменом кубинского происхождения, победив на выборах в Палату представителей в 1989 году. В течение нескольких лет она возглавляла комитет по иностранным делам. В конце 2012 года Рос-Лейтинен голосовала за отмену поправки Джексона-Вэника в отношении России, однако только из-за того, что это позволяло принять "Акт Магнитского". В целом она всегда выступала с острой критикой в адрес российских властей.

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