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Guardian: арестованный в Лондоне по подозрению в терроризме британец был известен MI-5

Международная панорама
30 апреля, 23:44 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

По сведениям издания, Омар Али рассказывал, что представители спецслужб пробовали вступить с ним в контакт

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ЛОНДОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Подданный Великобритании Халид Мохамед Омар Али, который был взят под стражу в четверг по подозрению в терроризме, и в чьем рюкзаке на момент задержания в центре Лондона были обнаружены ножи, был ранее известен службе британской контрразведки MI-5. Об этом сообщила на своем сайте газета The Guardian.

По сведениям издания, ссылающегося на неназванные источники в мусульманской общине, Али рассказывал, как в прошлом году после встреч с религиозными группами представители спецслужб предприняли попытку вступить с ним в контакт.

Источники также утверждают, что Али какое-то время посещал мероприятия, которые устраивала одна из экстремистских группировок, но в дальнейшем отдалился от этой организации. Издание также сообщает, что он пытался трудоустроиться с целью обеспечить себя в конце прошлого года достаточным количеством средств, чтобы покинуть родительский дом. Также сообщается, что еще ранее Али провел два года в путешествиях, но при этом не указывается, какие именно страны он посещал.

Халид Мохамед Омар Али был задержан в четверг на лондонской Парламент-стрит, примыкающей непосредственно к Парламентской площади. Поводом для его ареста послужила разведывательная информация о неблаговидных намерениях, которая нашла свое подтверждение: в рюкзаке задержанного мужчины были обнаружены ножи. Арест подозреваемого был произведен на основании подозрений в хранении оружия, а также в подготовке терактов.

Британские власти уже продлили срок содержания Али под стражей. "Ордер на дальнейшее продление содержания под арестом был предъявлен Вестминстерскому магистратскому суду в субботу 29 апреля. Это позволяет содержать подозреваемого под стражей до четверга, 4 мая", - говорилось в заявлении, которое сегодня распространил Скотланд-Ярд.

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