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Дания продолжит сотрудничать с Европолом после выхода из его состава

Международная панорама
1 мая, 8:52 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Новый формат сотрудничества позволит датским правоохранителям получать информацию из баз Европола после обращения к работающим в стране представителям службы

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ОСЛО, 1 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. С 1 мая Дания перестала быть одним из членов Европола, однако продолжит сотрудничество с полицейской службой ЕС в новом формате. Подписанное в субботу на Мальте специальное соглашение между национальной полицейской службой Дании и Европейским полицейским агентством позволит датским правоохранителям по-прежнему получать доступ к его базам данных.

Сложившаяся ситуация связана с тем, что с понедельника статус Европола меняется, и он становится наднациональной структурой Евросоюза. Это не позволяет Дании оставаться среди его членов, так как в 1992 году, вступая в ЕС, она, среди прочего, добилась для себя права не участвовать в общеевропейской политике в сфере права и внутренних дел. На референдуме, прошедшем в декабре 2015 года, датчане вопреки пожеланиям правительства проголосовали против отмены данного исключения, тем самым лишив свою страну возможности оставаться в составе Европола. Тем не менее, после полутора лет сложных переговоров между Копенгагеном и Брюсселем временный выход из ситуации был найден.

"Подписанное соглашение хорошо в краткосрочной перспективе, однако есть риск того, что оно устареет в результате внедрения новых технологий, - ранее заявил в телеэфире глава правительства Дании Ларс Лекке Расмуссен. - Параллельного соглашения с Европолом заключить не удалось, и мы выходим из его состава. Были те, кто утверждал, что сохранить членство в Европоле будет очень легко, однако на деле это оказалось невозможным".

Подписанное сторонами соглашение позволяет датским полицейским получать информацию из баз Европола после обращения к работающим в Дании представителям службы. Ранее прямой доступ к этим базам данных был у специальных сотрудников национальной полиции Дании, которые и занимались обработкой запросов. По словам экспертов, новый формат на сегодняшний день мало что изменит в работе полиции. Но уже в ближайшем будущем Европол планирует начать предоставлять оперативный доступ к своим базам рядовым сотрудникам полиции стран-членов службы.

Помимо того, что датская полиция не сможет воспользоваться новыми преимуществами членства в европейской структуре, Дания лишается места в управляющем совете Европола. С 1 мая ее представители теряют возможность принимать участие в выработке решений, переходя в статус наблюдателей. Результаты референдума 2015 года означают также, что Дании, хотя она и остается членом ЕС, придется заключать отдельные соглашения о сотрудничестве с Евроюстом (Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции) и о получении информации из европейской системы обмена данными по авиапассажирам (Passenger Name Record, PNR).

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