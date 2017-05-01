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Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформы

Международная панорама
1 мая, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Как заявил кандидат на пост президента Франции, если объединение продолжит функционировать в прежнем виде, "мы получим Frexit или вновь "Национальный фронт"

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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© REUTERS/Philippe Wojazer

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Франции, основатель движения "На марше", центрист Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС может столкнуться с перспективой Frexit (выхода Франции из ЕС - прим. ТАСС), если союз не пойдет на реформы. Об этом  сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

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Макрон отметил, что он "на протяжении всей избирательной кампании постоянно защищал европейскую идею и политику ЕС", так как, по его мнению, они "важны для Франции и места страны в процессе глобализации". "В то же время мы должны взглянуть на ситуацию, прислушаться к нашим людям и к тому, что они очень рассержены сегодня..., нарушенное функционирование ЕС больше не годится", - считает он.

По этой причине основатель "На марше" полагает, что с его стороны будет "предательством" позволить ЕС продолжить функционировать в таком же виде. "Я не хочу так поступать, - подчеркнул Макрон. - Потому что на следующий день мы получим Frexit или вновь "Национальный фронт" (партия Марин Ле Пен - прим. ТАСС)".

Первый тур президентских выборов прошел 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов; Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%; на третьем месте оказался кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, итоговый результат которого составил 20,01%. Сразу за ним расположился Меланшон, за которого проголосовали 19,58% избирателей.

Второй тур выборов состоится 7 мая.

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Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
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