Украина запретила въезд восьми иностранцам из-за событий 2014 года в Одессе

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КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины воспрепятствовала въезду в страну восьми иностранцев, которые якобы могли принимать участие в событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Правоохранители задержали 8 человек - граждан Киргизии, Белоруссии и России, - крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в спортивных соревнованиях. Четыре гражданина Киргизии и три Белоруссии прилетели рейсом Минск - Одесса, а гражданин России прибыл из Дубаи в Борисполь", - сказано в сообщении.
По информации пограничников, эти граждане прибыли на Украину по приглашению одной из общественных организаций, которая ранее якобы была причастна к организации беспорядков в Одессе и захвату зданий органов государственной власти.
"Все граждане, которые не смогли указать четкой цели своего пребывания на территории Украины, через границу не были пропущены и возвращены обратным рейсом", - сообщили в погранслужбе.
2 мая 2014 года в Одессе радикалы "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".