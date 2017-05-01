В ООН обратили внимание на изменение риторики Трампа в сфере прав человека

ЖЕНЕВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. ООН продолжит вести мониторинг ситуации в области прав и свобод в США. Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, обратив внимание на изменения в "риторике" президента Дональда Трампа по этим вопросам по сравнению с его заявлениями во время предвыборной кампании.

"Мы продолжим вести мониторинг, - сказал аль-Хусейн. - Мы видим некоторое изменение риторики президента по сравнению с той, (которая звучала) когда он были кандидатом в президенты, и мы надеемся, что риторика, в отношении которой мы выражали тревогу, исчезнет там, где она угрожает правам граждан США и других стран".

Верховный комиссар ООН напомнил в этой связи об исполнительных указах Трампа, "вызвавших реакцию (со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека), а также реакцию многих институтов в США и мире". "В настоящее время некоторые из этих вопросов остановлены в судах", - сказал он.

В январе аль-Хусейн подверг критике указ Дональда Трампа об ограничении въезда на территорию США граждан ряда стран, подчеркнув, что дискриминация на основе национальности запрещена в соответствии с гуманитарным правом. Ограничения на въезд в США граждан ряда государств верховный комиссар ООН расценил как "злонамеренный запрет, который растрачивает ресурсы, необходимые для подлинной борьбы с терроризмом".