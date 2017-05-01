Лидер британских лейбористов раскритиковал Мэй за ее подход к переговорам по Brexit

Данни: нельзя говорить, что Луческу в "Зените" не влился в коллективСпорт 1 мая, 17:14
Организаторы ожидают до 23 тысяч зрителей на финальном матче Кубка России по футболуСпорт 1 мая, 17:05
Агент: вратарь "Куньлуня" Макаров перейдет в ХК "Спартак"Спорт 1 мая, 16:43
ХК ЦСКА продлил контракт с форвардом ПлэттомСпорт 1 мая, 16:25
Трамп пообещал разобраться с прослушкой американцевМеждународная панорама 1 мая, 16:16
"Нафтогаз" прогнозирует значительное снижение транзита газа через Украину с 2020 годаЭкономика и бизнес 1 мая, 16:03
Луческу: некачественное поле в Томске не позволило "Зениту" показать зрелищную игруСпорт 1 мая, 15:53
Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что не встречался с руководством "Галатасарая"Спорт 1 мая, 15:44
"Зенит" обыграл "Томь" в матче чемпионата РоссииСпорт 1 мая, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин подверг критике подход премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй к ведению переговоров с Брюсселем относительно Brexit. Таким образом глава британских лейбористов прокомментировал высказывание председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего после встречи с Мэй канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что британский премьер "находится в другой галактике".
"Начинать переговоры с угроз выйти без соглашения и создать экономику с низкими налогами на пороге Европы - не очень разумный способ нахождения подхода к людям, с которыми в настоящее время осуществляешь половину от общего числа торговых операций", - сказал Корбин, выступая на митинге на юге Лондона.
Лидер лейбористов выразил уверенность, что переговоры с Брюсселем будут сложными, однако, по его словам, начинать их нужно с обсуждения вопросов, в основе которых лежат "общие интересы и ценности". "Если вы начнете с этого и продемонстрируете уважение, то с большей долей вероятности вы сможете достичь хорошей сделки", - отметил он.
В Великобритании в данный момент полным ходом идет агитационная кампании перед досрочными всеобщими парламентскими выборами, назначенными по инициативе Терезы Мэй на 8 июня. По ее замыслу, они должны существенно укрепить позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Соединенного Королевства из ЕС.