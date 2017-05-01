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Лидер британских лейбористов раскритиковал Мэй за ее подход к переговорам по Brexit

Международная панорама
1 мая, 15:53 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Джереми Корбин выразил уверенность, что переговоры с Брюсселем будут сложными, однако, по его словам, начинать их нужно с обсуждения вопросов, в основе которых лежат общие интересы и ценности

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ЛОНДОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин подверг критике подход премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй к ведению переговоров с Брюсселем относительно Brexit. Таким образом глава британских лейбористов прокомментировал высказывание председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего после встречи с Мэй канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что британский премьер "находится в другой галактике".

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"Начинать переговоры с угроз выйти без соглашения и создать экономику с низкими налогами на пороге Европы - не очень разумный способ нахождения подхода к людям, с которыми в настоящее время осуществляешь половину от общего числа торговых операций", - сказал Корбин, выступая на митинге на юге Лондона.

Лидер лейбористов выразил уверенность, что переговоры с Брюсселем будут сложными, однако, по его словам, начинать их нужно с обсуждения вопросов, в основе которых лежат "общие интересы и ценности". "Если вы начнете с этого и продемонстрируете уважение, то с большей долей вероятности вы сможете достичь хорошей сделки", - отметил он.

В Великобритании в данный момент полным ходом идет агитационная кампании перед досрочными всеобщими парламентскими выборами, назначенными по инициативе Терезы Мэй на 8 июня. По ее замыслу, они должны существенно укрепить позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Соединенного Королевства из ЕС.

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