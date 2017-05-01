В Париже в ходе первомайского шествия вспыхнули беспорядки

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ПАРИЖ, 1 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Беспорядки начались в Париже во время проведения в городе традиционного профсоюзного шествия по случаю Международного дня трудящихся. Как передал телеканал BFM-TV, двое полицейских получили ранения.
Инциденты сопровождают продвижение первомайской колонны, которая следует по улицам восточной части французской столицы от площади Республики до площади Нации. Зачинщиками беспорядков, которые вспыхнули на бульваре Бомарше ближе к площади Бастилии, стали радикально настроенные демонстранты, выступившие сплоченным строем отдельно от простых манифестантов.
Большинство молодых людей скрывают свои лица за масками. В стражей порядка они бросают камни и бутылки с зажигательной смесью, отчего уже двое полицейских получили ранения. Силы правопорядка отвечают шашками со слезоточивым газом. Эпицентр событий на площади Бастилии плотно затянут дымом.
Сейчас полицейским удалось разделить толпу, рассеяв наиболее агрессивно настроенных участников демонстрации. Порядка 150 человек попали в полицейское окружение, а сам марш профсоюзов был на время прерван. О задержанных пока данных нет.