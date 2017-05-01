В канун годовщины пожара в Доме профсоюзов на улицы Одессы выведены спецподразделения

Геркус надеется, что финал Кубка России посетит семь-восемь тысяч болельщиков "Локомотива"Спорт 1 мая, 23:04
В Люксембурге скончался советский детский писатель Анатолий АлексинКультура 1 мая, 22:54
Геркус надеется, что Миранчук еще долго будет совершать подвиги в составе "Локомотива"Спорт 1 мая, 22:50
Шляхтин: Аболс останется на посту главного тренера ХК "Лада"Спорт 1 мая, 21:54
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"Культура 1 мая, 21:53
Моуринью может выставить молодежную команду МЮ в последнем туре чемпионата АнглииСпорт 1 мая, 21:15
Гранквист: "Краснодар" нацелен занять место в четверке чемпионата России по футболуСпорт 1 мая, 21:02
Баскетболистки УГМК в девятый раз подряд выиграли чемпионат РоссииСпорт 1 мая, 19:46
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексикиОбщество 1 мая, 19:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Сотрудники спецподразделений МВД Украины из Киева и Днепра (бывший Днепропетровск) в канун третьей годовщины пожара в Доме профсоюзов совместно с местной полицией вышли на патрулирование улиц Одессы. Об этом сообщил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорь Бабич.
"Сегодня в Одессу прибыли шесть дополнительных групп. Они будут нести службу в пешем порядке. В усиленном режиме также работают автомобильные патрули", - приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
Бабич добавил, что к пешему патрулированию также присоединятся тактические группы патрульной полиции, которые будут работать в Приморском районе города. "Их обязанность - безопасность на территории, недопущение провокаций, а также взаимодействие с гражданами", - пояснил он.
Ранее в Одессе на Привокзальной площади в районе Куликова поля, где расположен Дом профсоюзов, был обнаружен рюкзак со взрывчаткой. По данным полиции, в нем находилось несколько гранат, электродетонатор, запал, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".
Ежегодно 2 мая в Одессе проходят мероприятия в память о погибших. В этом году они запланированы в городе в двух местах - это Куликово поле и Соборная площадь.