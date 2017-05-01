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В канун годовщины пожара в Доме профсоюзов на улицы Одессы выведены спецподразделения

Международная панорама
1 мая, 22:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, мая. /ТАСС

Ранее в Одессе на Привокзальной площади был обнаружен рюкзак со взрывчаткой

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КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Сотрудники спецподразделений МВД Украины из Киева и Днепра (бывший Днепропетровск) в канун третьей годовщины пожара в Доме профсоюзов совместно с местной полицией вышли на патрулирование улиц Одессы. Об этом сообщил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорь Бабич.

"Сегодня в Одессу прибыли шесть дополнительных групп. Они будут нести службу в пешем порядке. В усиленном режиме также работают автомобильные патрули", - приводит его слова пресс-служба МВД Украины.

Бабич добавил, что к пешему патрулированию также присоединятся тактические группы патрульной полиции, которые будут работать в Приморском районе города. "Их обязанность - безопасность на территории, недопущение провокаций, а также взаимодействие с гражданами", - пояснил он.

Ранее в Одессе на Привокзальной площади в районе Куликова поля, где расположен Дом профсоюзов, был обнаружен рюкзак со взрывчаткой. По данным полиции, в нем находилось несколько гранат, электродетонатор, запал, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка.

Трагедия 2 мая

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят мероприятия в память о погибших. В этом году они запланированы в городе в двух местах - это Куликово поле и Соборная площадь.

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