ХАМАС считает компромиссом создание палестинского государства в границах 1967 года

КАИР, 1 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Одна из двух ведущих палестинских организаций - Движение исламского сопротивления (ХАМАС) - рассматривает в качестве компромисса создание палестинского государства в рамках 1967 года. Об этом говорится в программном документе движения, который обнародовал в Дохе председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль.

ХАМАС "не отказывается ни от пяди палестинской земли, ни при каких условиях, ни по каким-либо причинам, ни под каким давлением, ни при какой-либо оккупации и отвергает любую альтернативу полному освобождению Палестины от реки (Иордан) до (Средиземного) моря", - говорится в пункте 20 представленного документа. "Вместе с тем, - отмечается в нем, - ХАМАС рассматривает создание независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 4 июня 1967 года с правом возвращения в свои дома палестинских беженцев, как компромиссную общенациональную форму",

Машааль также указал, что принятие этого компромисса "никаким образом не означает признания "сионистского образования" и не предполагает каких-либо послаблений в удовлетворении всех прав палестинцев". Председатель политбюро ХАМАС также указал, что движение "не стремится к войне, а добивается освобождения палестинских земель и прекращения их оккупации".

Движение исламского сопротивления было создано 14 декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином для "изгнания израильских оккупантов и создания на месте Израиля исламского палестинского государства". В январе 2006 года ХАМАС получило большинство голосов на парламентских выборах на палестинских территориях и сформировало собственное правительство; летом следующего года исламисты захватили власть в секторе Газа. До сих пор палестинская автономия остается расколотой на две части - Газу под руководством ХАМАС и Западный берег реки Иордан во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса.