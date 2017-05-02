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Мадуро объявил о голосовании по созыву Конституционной ассамблеи Венесуэлы

Международная панорама
2 мая, 0:23 дата обновления: 2 мая, 0:31 UTC+3

Решение принято для реформирования государства и внесения изменений в конституцию для стабилизации ситуации в стране

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Richard Drew

МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник объявил о созыве Конституционной ассамблеи. Об этом он заявил на первомайской демонстрации в столице страны Каракасе.

"Я созываю гражданскую Конституционную ассамблею, не партийную и не элитную", - заявил Мадуро. Этот орган может реформировать государственный строй и вносить изменения в конституцию. Мадуро добавил, что в ближайшие часы подпишет необходимый указ.

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