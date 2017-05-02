Мадуро объявил о голосовании по созыву Конституционной ассамблеи Венесуэлы

МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник объявил о созыве Конституционной ассамблеи. Об этом он заявил на первомайской демонстрации в столице страны Каракасе.

"Я созываю гражданскую Конституционную ассамблею, не партийную и не элитную", - заявил Мадуро. Этот орган может реформировать государственный строй и вносить изменения в конституцию. Мадуро добавил, что в ближайшие часы подпишет необходимый указ.