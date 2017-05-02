Мадуро объявил о голосовании по созыву Конституционной ассамблеи Венесуэлы

Virgin Galactic провела ключевое испытание туристического космического корабляКосмос 2 мая, 0:51
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию футбольной Лиги чемпионовСпорт 2 мая, 0:25
Мадуро объявил о голосовании по созыву Конституционной ассамблеи ВенесуэлыМеждународная панорама 2 мая, 0:23
Российские борцы начинают выступление на чемпионате Европы в СербииСпорт 2 мая, 0:15
Путин обсудит с Меркель борьбу с терроризмом, Ближний Восток и минские договоренностиПолитика 2 мая, 0:11
"Урал" и "Локомотив" разыграют Кубок России по футболу в СочиСпорт 2 мая, 0:10
Двукратный чемпион мира по хоккею Денис Денисов перешел в магнитогорский "Металлург"Спорт 1 мая, 23:52
Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2017 может быть снижен до 2% ВВПЭкономика и бизнес 1 мая, 23:41
Геркус надеется, что финал Кубка России посетит семь-восемь тысяч болельщиков "Локомотива"Спорт 1 мая, 23:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник объявил о созыве Конституционной ассамблеи. Об этом он заявил на первомайской демонстрации в столице страны Каракасе.
"Я созываю гражданскую Конституционную ассамблею, не партийную и не элитную", - заявил Мадуро. Этот орган может реформировать государственный строй и вносить изменения в конституцию. Мадуро добавил, что в ближайшие часы подпишет необходимый указ.