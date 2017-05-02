Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Космическая разведка зафиксировала в КНДР новую платформу для испытания ракет для подлодок

Международная панорама
2 мая, 5:11 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

На полученной фотографии от 19 апреля зафиксирована испытательная баржа-платформа длиной 22 метра

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 2 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Полупогружаемая в воду платформа для испытания баллистических ракет для подводных лодок зафиксирована на военной верфи в порту Нампхо на западном побережье КНДР. Об этом сообщил во вторник аналитический сайт 38 North, который занят сбором и обработкой сообщений о военных программах Пхеньяна - в основном на основе анализа снимков космической разведки.

На полученной им фотографии от 19 апреля зафиксирована испытательная баржа-платформа длиной 22 метра. Такая же ранее была использована в районе порта Симпхо на восточном побережье КНДР для испытания баллистических ракет для подводных лодок, которые по западной классификации именуются KN-11. Одна из них была продемонстрирована недавно на военном параде в Пхеньяне.

Эксперты 38 North полагают, что появление второй платформы подобного типа может свидетельствовать об активизации в КНДР программы разработки баллистических ракет для подводных лодок. Специалисты сайта утверждают также, что эти полупогружаемые баржи напоминают конструкции, которые использовались в СССР для таких же ракетных испытаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: сотрудница ФБР США в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
2
Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о подробностях инцидента
3
Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"
4
Белый дом: Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
5
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
6
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
7
Путин обсудит с Меркель борьбу с терроризмом, Ближний Восток и минские договоренности
Темы дня
Загрузка...
Реклама