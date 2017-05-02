Космическая разведка зафиксировала в КНДР новую платформу для испытания ракет для подлодок

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ТОКИО, 2 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Полупогружаемая в воду платформа для испытания баллистических ракет для подводных лодок зафиксирована на военной верфи в порту Нампхо на западном побережье КНДР. Об этом сообщил во вторник аналитический сайт 38 North, который занят сбором и обработкой сообщений о военных программах Пхеньяна - в основном на основе анализа снимков космической разведки.
На полученной им фотографии от 19 апреля зафиксирована испытательная баржа-платформа длиной 22 метра. Такая же ранее была использована в районе порта Симпхо на восточном побережье КНДР для испытания баллистических ракет для подводных лодок, которые по западной классификации именуются KN-11. Одна из них была продемонстрирована недавно на военном параде в Пхеньяне.
Эксперты 38 North полагают, что появление второй платформы подобного типа может свидетельствовать об активизации в КНДР программы разработки баллистических ракет для подводных лодок. Специалисты сайта утверждают также, что эти полупогружаемые баржи напоминают конструкции, которые использовались в СССР для таких же ракетных испытаний.