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В преддверии выборов президента в Южной Корее 13 депутатов "перебежали" к консерваторам

Международная панорама
2 мая, 7:06 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Свой поступок депутаты объяснили тем, что хотят "объединить консервативные силы и оказать поддержку Хон Чжун Пхё"

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СЕУЛ, 2 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Тринадцать депутатов Национального собрания Республики Корея (РК) объявили во вторник о выходе из состава партии "Парын" и присоединении к Корейской партии свободы (бывшая "Сэнури"). Соответствующее заявление они сделали в ходе состоявшейся пресс-конференции.

Депутаты объявили, что своими действиями хотят "объединить консервативные силы и оказать поддержку Хон Чжун Пхё" - наиболее популярному кандидату от консерваторов на предстоящих 9 мая досрочных президентских выборах. После массового ухода депутатов количество мест партии "Парын" в 300-местном парламенте сократилось до 19.

Считается, что на предстоящих выборах наибольшие шансы имеет представитель либерального лагеря, бывший глава Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Согласно данным последних социологических опросов, за него готовы отдать свои голоса около 40% респондентов.

Второе место по популярности с минимальным отрывом в 3% занимает представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су.

Рейтинг остальных кандидатов не превышает 10%. За Хон Чжун Пхё выступают около 7% респондентов.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Конституционный суд 10 марта утвердил отставку президента, досрочные выборы главы государства назначены на 9 мая.

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