Стефан Ле Фоль выступил за коренное преобразование Французской соцпартии

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ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Серьезные преобразования необходимы Французской социалистической партии, так как ее кандидат не смог выйти во второй тур президентских выборов, что свидетельствует о снижении ее популярности. Такое мнение высказал в интервью газете Le Parisien Стефан Ле Фоль, официальный представитель французского правительства и министр сельского хозяйства страны. Ле Фоль является фигурой, близкой к президенту страны Франсуа Олланду, бывшему лидеру соцпартии.
"Французской соцпартии необходимы коренные преобразования, ей стоит провести тщательный анализ ситуации после предстоящих в июне выборов в Национальное собрание. По сути я считаю, что настал конец прежней модели, которой ранее придерживалась партия французских социалистов", - сказал Ле Фоль. Он высказал в этой связи мнение, что партии надлежит "вернуться к прежней линии демократического социализма".
Партии, как подчеркнул ее видный представитель, "стоит с гораздо большим реализмом и ответственностью взглянуть на происходящее". Ле Фоль считает, что причиной поражения в первом туре ее кандидата Бенуа Амона в частности стал неверный курс, так как партии "следовало занять позицию в политическом спектре где-то между позициями Амона и Эмманюэля Макрона, проведя синтез их взглядов".
В частности, по мнению Ле Фоля, из арсенала предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона кандидат соцпартии мог бы заимствовать его намерение отменить налог на жилище для 80% французов, а также снизить число учеников в классах школ, расположенных в социально неблагополучных районах. Положительно Ле Фоль отозвался и о намерении Макрона обеспечить в случае победы инвестиции в экономику страны на уровне в 50 млрд евро.
Говоря о важности обновления Французской социалистической партии, Ле Фоль в то же время подчеркнул, что "в настоящее время ей следует оставаться сплоченной и подходить к происходящему со всей необходимой ответственностью, в противном случае ей грозит полный крах".