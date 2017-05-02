Экс-глава британского минфина приступил к работе в лондонской газете Evening Standard

ЛОНДОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн приступил к работе в лондонской вечерней газете Evening Standard, где он занял должность редактора. Об этом сам экс-канцлер казначейства написал сегодня на своей странице в Twitter.

Excited about first day in new job @EveningStandard. Without fear or favour we'll provide the facts & analysis - and entertain along the way — George Osborne (@George_Osborne) 2 мая 2017 г.

"Я рад своему первому дню на новой работе в Evening Standard. Мы беспристрастно будем снабжать (аудиторию) фактами и аналитикой, а заодно развлекательными материалами", - сообщил он .

О назначении Осборна стал известно 17 марта из сообщения, опубликованного на сайте издания, принадлежащего российскому предпринимателю Александру Лебедеву. На этом посту, который соответствует должности главного редактора, бывший глава британского Минфина сменил Сару Сендс. "В лице Джорджа мы получили того, кто обладает большим политическим опытом, авторитетом в экономике и культуре, - отметил Лебедев. - Я горжусь, что у меня будет редактор такого масштаба, который укрепит позиции Evening Standard и его влияние в Лондоне".

Осборн занимал пост канцлера казначейства в кабинете премьер-министра Дэвида Кэмерона с 2010 по 2016 гг. Он считался правой рукой бывшего лидера правительства и в определенный момент даже назывался его преемником.

Лебедев приобрел быстро терявшую читателей Evening Standard в январе 2009 года за один фунт стерлингов у холдинга Daily Mail & General Trust, в который входит, в том числе, известная британская газета-таблоид Daily Mail. После этого бизнесмен начал бесплатное распространение этой старейшей и наиболее влиятельной вечерней газеты британской столицы, которую каждый день в центральных районах Лондона раздают несколько сотен человек.