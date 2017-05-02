Эрдоган: Турции не о чем говорить с ЕС до открытия новых пунктов переговоров о членстве

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АНКАРА, 2 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что попрощается с Евросоюзом, если он не откроет новые пункты переговорного процесса о вступлении Турции. Об этом лидер республики заявил во время выступления в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития.
"У вас (ЕС) есть, чем заняться в дальнейшем, и другого выбора, кроме открытия новых пунктов переговорного процесса, у вас нет. Откроете - мы поговорим. Не откроете - тогда до свидания", - сказал он. Турецкий лидер считает, что "все, о чем раньше говорила Турция, было сделано".
"Скоро будет саммит НАТО, там и поговорим. Они (ЕС) предъявили список из пяти пунктов, там снятие режима ЧП в Турции и тому подобное, то, что Турция должна сделать первый шаг. Хватит уже, скажите лучше, что вы собираетесь делать, вы снимите режим ЧП во Франции", - сказал Эрдоган, призвав Брюссель держать слово.
"Все, что мы можем им сказать, так это то, что им надо урегулировать вопрос с пунктами переговорной программы и выполнить свои обещания. Потом мы сядем и поговорим, но в противном случае нам нечего будет обсуждать", - заявил Эрдоган.