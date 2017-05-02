В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года

ОДЕССА, 2 мая. /ТАСС/. Акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года состоялась в Одессе на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. Сотни горожан пришли, чтобы возложить цветы к месту гибели людей. С ними скорбят приехавшие на акцию представители Израиля, Германии, Швеции, Испании и других стран.

На митинге, передает корреспондент ТАСС, матери погибших читали стихи. В руках у собравшихся были черные воздушные шары, которые потом выпустили в небо со стаей белых голубей.

Одесситы скандировали: "Не забудем, не простим!". По завершению этой акции многие участники остались на Куликовом поле, и к Дому профсоюзов продолжают приходить люди с цветами.

На акцию пришли и около десятка радикалов, один из которых, бывший лидер Одесского "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) пытался снимать митингующих на видео, но был оттеснен собравшимися от памятного места.

В связи с возможными провокациями со стороны радикалов правоохранительные органы еще накануне ввели усиленные меры безопасности. Куликово поле еще с вечера было оцеплено, а на входе установлена рамка с металлодетектором.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.