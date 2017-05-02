В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года

Будогосский: заявление "Краснодара" о судействе в РФПЛ дестабилизирует ситуациюСпорт 2 мая, 15:56
Жители Екатеринбурга установили мемориал в память о погибших в одесском Доме профсоюзовОбщество 2 мая, 15:53
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджераЭкономика и бизнес 2 мая, 15:28
Забайкалье рассчитывает получить возмещение всех затрат, вызванных прошлогодней засухойСибирь 2 мая, 15:18
Спотовые ставки резко выросли на всех ключевых направлениях контейнерных перевозокТранспорт 2 мая, 15:09
Оппозиция Македонии угрожает президенту страны импичментомМеждународная панорама 2 мая, 15:07
Футбольный арбитр Сельдяков надеется, что Галицкий изменит позицию по работе судейСпорт 2 мая, 15:06
Уровень воды на реке Ишим в Тюменской области достиг критической отметкиНовости Урала 2 мая, 14:57
Пахомов: Сочи принимает беспрецедентные меры безопасности перед Кубком конфедерацийСпорт 2 мая, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОДЕССА, 2 мая. /ТАСС/. Акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года состоялась в Одессе на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. Сотни горожан пришли, чтобы возложить цветы к месту гибели людей. С ними скорбят приехавшие на акцию представители Израиля, Германии, Швеции, Испании и других стран.
На митинге, передает корреспондент ТАСС, матери погибших читали стихи. В руках у собравшихся были черные воздушные шары, которые потом выпустили в небо со стаей белых голубей.
Одесситы скандировали: "Не забудем, не простим!". По завершению этой акции многие участники остались на Куликовом поле, и к Дому профсоюзов продолжают приходить люди с цветами.
На акцию пришли и около десятка радикалов, один из которых, бывший лидер Одесского "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) пытался снимать митингующих на видео, но был оттеснен собравшимися от памятного места.
В связи с возможными провокациями со стороны радикалов правоохранительные органы еще накануне ввели усиленные меры безопасности. Куликово поле еще с вечера было оцеплено, а на входе установлена рамка с металлодетектором.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.