Меркель: Россия и Германия могут тесно сотрудничать в борьбе с международным терроризмом

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Россия и Германия могут тесно сотрудничать по вопросам противодействия международному терроризму. Об этом она сообщила во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы едины в том, что касается борьбы против международного терроризма. Здесь Германия и Россия могут еще теснее сотрудничать", - сказал она.