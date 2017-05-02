Меркель: Россия и Германия могут тесно сотрудничать в борьбе с международным терроризмом

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Россия и Германия могут тесно сотрудничать по вопросам противодействия международному терроризму. Об этом она сообщила во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы едины в том, что касается борьбы против международного терроризма. Здесь Германия и Россия могут еще теснее сотрудничать", - сказал она.