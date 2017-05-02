В Конгрессе США не готовы снять запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ

Ремни без опасности: как не пострадать при турбулентностиОбщество 2 мая, 18:56
Хоккеист Панарин пока не готов делать заявлений о своем участии в ОлимпиадеСпорт 2 мая, 18:49
Хоккеист сборной РФ Ткачев не боится ехать на ЧМ при отсутствии контракта с клубомСпорт 2 мая, 18:43
Опубликован список пятиэтажек под снос в МосквеОбщество 2 мая, 18:42
Собянин: около 4,5 тыс пятиэтажек попали в список для голосования по программе реновацииОбщество 2 мая, 18:27
Инвесторы предпочли акции "Газпрома" бумагам "Сбербанка" из-за дивидендной идеиЭкономика и бизнес 2 мая, 18:22
Поп-опера по мотивам романа "Война и мир" выдвинута на премию "Тони" в 12 номинацияхКультура 2 мая, 18:19
Мутко: российскому футболу нужен баланс в вопросе лимита на легионеров в РФПЛСпорт 2 мая, 18:14
В Госдуму внесли законопроект об отправке повесток в армию по электронной почтеАрмия и ОПК 2 мая, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгресс США не готов снимать полный запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ из-за ситуации на Украине, хотя ограниченное взаимодействие допускается. Об этом корреспонденту ТАСС заявил председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил республиканец Мэк Торнберри.
"Нет", - сказал он, напомнив, что действующее ограничение, закрепленное в законе о финансировании Пентагона на текущий финансовый год, было введено из-за ситуации вокруг Крыма и на востоке Украины.
"Думаю, взаимодействие может осуществляться в каких-то частях мира, это нормально. Но самое серьезное нарушение суверенитета в Европе с конца Второй мировой войны это не то, о чем можно быстро и легко забыть", - высказал свою позицию Торнберри.
По его словам, "и Россия, и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы остановить террористов, в этом нет сомнений". "Но мы не можем просто сделать вид, что вторжения в Крым не было и что Россия не действует агрессивно в других местах", - заявил законодатель.