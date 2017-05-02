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В Конгрессе США не готовы снять запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ

Международная панорама
2 мая, 18:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Действующее ограничение, закрепленное в законе о финансировании Пентагона на текущий финансовый год, было введено из-за ситуации вокруг Крыма и на востоке Украины

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгресс США не готов снимать полный запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ из-за ситуации на Украине, хотя ограниченное взаимодействие допускается. Об этом корреспонденту ТАСС заявил председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил республиканец Мэк Торнберри.

"Нет", - сказал он, напомнив, что действующее ограничение, закрепленное в законе о финансировании Пентагона на текущий финансовый год, было введено из-за ситуации вокруг Крыма и на востоке Украины.

"Думаю, взаимодействие может осуществляться в каких-то частях мира, это нормально. Но самое серьезное нарушение суверенитета в Европе с конца Второй мировой войны это не то, о чем можно быстро и легко забыть", - высказал свою позицию Торнберри.

По его словам, "и Россия, и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы остановить террористов, в этом нет сомнений". "Но мы не можем просто сделать вид, что вторжения в Крым не было и что Россия не действует агрессивно в других местах", - заявил законодатель.

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