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КС Молдавии: миротворцы РФ в Приднестровье не противоречат нейтралитету страны

Международная панорама
2 мая, 19:32 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Так суд ответил на запрос группы депутатов Либеральной партии

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КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Конституционный суд (КС) Молдавии отверг возможность отказа от нейтралитета из-за российских миротворцев в непризнанном Приднестровье, на выводе которых настаивает Кишинев.

Такое решение КС вынес, рассмотрев запрос группы депутатов Либеральной партии, который был направлен еще в мае 2014 года.

"Нахождение иностранных войск на территории Республики Молдова в момент провозглашения нейтралитета и в условиях отсутствия международного признания и гарантии этого статуса не влияет на действительность конституционных положений о нейтралитете", - говорится в решении суда.

В постановлении отмечается, что нахождение на территории Молдавии воинского контингента или военных баз, контролируемых другими государствами, является неконституционным. В то же время судьи сочли, что не противоречит статусу нейтралитета участие страны в системе коллективной безопасности, миротворческих операциях, коллективных санкциях против агрессоров и нарушителей международного права.

НАТО

Либеральная партия выступает за вывод российских военных из приднестровского региона, отказ от нейтралитета и вступление в НАТО. Требование о преобразовании миротворческой операции в Приднестровье в гражданскую многонациональную миссию предъявляют и другие официальные лица. Кишинев в этом вопросе поддерживает также Украина, денонсировавшая недавно соглашение с Москвой, по которому осуществлялось снабжение российских военных в Приднестровье.

Молдавия тесно сотрудничает с Организацией Североатлантического договора в рамках подписанного в 2006 году индивидуального плана партнерства, который был обновлен в 2010 году. Он предусматривает расширение сотрудничества с альянсом, в соответствии с которым эксперты НАТО консультируют молдавских военных. Со своей стороны республика оказывает поддержку в миротворческих операциях альянса, отправляя туда своих солдат. В Кишиневе действует Центр информирования НАТО, также у Молдавии есть военный договор с участником Североатлантического альянса - Румынией.

Приднестровский конфликт

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта по подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они поддерживают мир в разделяющей стороны Зоне безопасности вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья.

В задачу российских военных также входит охрана военных складов, где хранится свыше 20 тыс. т боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских стран. Однако начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Тирасполь не поддерживает вывод миротворцев РФ, которых считает гарантией безопасности.

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