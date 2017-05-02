Мэй: глава ЕК столкнется с "чертовски сложной женщиной" при обсуждении Brexit

ЛОНДОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила председателя Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, что ему придется иметь дело с "чертовски сложной женщиной" в ходе переговоров об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом глава британского правительства заявила в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Я думаю, то, что мы видели в последнее время, говорит о том, что временами эти переговоры будут тяжелыми. В ходе кампании по избранию лидера Консервативной партии один из моих коллег характеризовал меня, как чертовски сложную женщину. И я сказала тогда, что следующим человеком, который узнает об этом, будет Жан-Клод Юнкер", - сказала она.

"Чертовски сложной женщиной" Мэй в прошлом году назвал бывший министр финансов Кеннет Кларк, вложив в это определение положительное значение, когда она вела борьбу за пост лидера Консервативной партии после отставки Дэвида Кэмерона.

Ранее германское издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило о том, что по итогам прошедшей 26 апреля в Лондоне встречи Мэй и Юнкера последний якобы заявил, что покидает "Даунинг-стрит, будучи настроенным в 10 раз более скептично, чем когда я сюда входил". В этой связи источники в ЕС сообщили газете, что шансы того, что переговоры между Лондоном и Брюсселем провалятся, теперь составляют более 50%. Премьер-министр Великобритании назвала эту информацию "брюссельскими слухами", сославшись на то, что ЕК после состоявшегося ужина назвала "переговоры конструктивными".

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 29 апреля утвердили стратегию на переговорах по Brexit. Они договорились, что сначала необходимо урегулировать основные вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, только затем обсуждать формат будущих отношений партнерства. Сам процесс двухлетних переговоров начнется только после проведения в Великобритании 8 июня внеочередных парламентских выборов, которые по замыслу Мэй должны усилить ее позиции и дать ей большую свободу во время дискуссии с Брюсселем.