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Иванка Трамп намерена действовать более активно в администрации своего отца

Международная панорама
2 мая, 20:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Дочь президента намерена сосредоточиться на таких проблемах, как гендерное неравенство, а также доступность медобслуживания для детей

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Иванка Трамп

Иванка Трамп

© EPA/CARSTEN KOALL

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Дочь президента США Дональда Трампа - 35-летняя Иванка Трамп - намерена более активно действовать в составе администрации своего отца, где она занимает пост советника. Об этом она заявила в интервью газете The New York Times.

"Я еще только в самом начале пути к тому, чтобы разобраться в том, как все это работает, - отметила она. - Но я знаю уже достаточно для того, чтобы более активно высказываться в Белом доме о тех изменениях и тех реформах, которые я хотела бы видеть".

По словам Иванки Трамп, она намерена сосредоточиться на таких проблемах, как гендерное неравенство в США и в других странах, а также доступность медицинского обслуживания для детей и создание глобального фонда помощи женщинам-предпринимателям.

Она признала, что адаптироваться к своему новому статусу нелегко. "Я верю, что со временем я наберусь опыта, - отметила она. - Поначалу я буду делать неверные шаги и в некоторых случаях я буду делать вещи, которых можно было бы избежать, если бы я заявляла об этом публично". "Я действительно упорно стараюсь учиться", - добавила она.

35-летняя Иванка Трамп активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Наряду с сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим она занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. После инаугурации главы государства его дочь заявила о своем решении уйти в отставку со своего поста в семейной компании.

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