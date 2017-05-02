Иванка Трамп намерена действовать более активно в администрации своего отца

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Дочь президента США Дональда Трампа - 35-летняя Иванка Трамп - намерена более активно действовать в составе администрации своего отца, где она занимает пост советника. Об этом она заявила в интервью газете The New York Times.

"Я еще только в самом начале пути к тому, чтобы разобраться в том, как все это работает, - отметила она. - Но я знаю уже достаточно для того, чтобы более активно высказываться в Белом доме о тех изменениях и тех реформах, которые я хотела бы видеть".

По словам Иванки Трамп, она намерена сосредоточиться на таких проблемах, как гендерное неравенство в США и в других странах, а также доступность медицинского обслуживания для детей и создание глобального фонда помощи женщинам-предпринимателям.

Она признала, что адаптироваться к своему новому статусу нелегко. "Я верю, что со временем я наберусь опыта, - отметила она. - Поначалу я буду делать неверные шаги и в некоторых случаях я буду делать вещи, которых можно было бы избежать, если бы я заявляла об этом публично". "Я действительно упорно стараюсь учиться", - добавила она.

35-летняя Иванка Трамп активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Наряду с сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим она занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. После инаугурации главы государства его дочь заявила о своем решении уйти в отставку со своего поста в семейной компании.