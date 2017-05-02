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США встревожены решением Мадуро созвать Конституционную ассамблею Венесуэлы

Международная панорама
2 мая, 21:11 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

В Вашингтоне считают, что венесуэльский лидер "попирает волю народа"

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация глубоко встревожена решением президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею (КА).

Об этом сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Фицпатрик.

"На состоявшейся вчера (в понедельник) первомайском митинге президент Мадуро объявил о том, что он теперь созывает КА. У нас есть глубокая обеспокоенность по поводу мотивов (созыва) этой Конституционной ассамблеи", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, новый шаг Мадуро "попирает волю венесуэльского народа и еще больше размывает венесуэльскую демократию".

Мадуро в понедельник подписал указ о созыве КА. Этот орган может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году.

"Я без устали буду добиваться мира через конституционные механизмы, которые есть в моем распоряжении", - сказал глава государства на заседании Совета министров в президентском дворце. По словам Мадуро, члены КА будут выбираться прямым голосованием граждан. Он добавил, что верит в политическую толерантность, любовь и демократию, однако обвинил оппозицию в том, что она не хочет диалога.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.

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Политический кризис в Венесуэле
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Венесуэла
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