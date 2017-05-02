Клинтон обвинила РФ во вмешательстве в предвыборную кампанию на стороне Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс-кандидат Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон считает, что Россия вмешалась в предвыборную кампанию США с целью не допустить ее победы. Об этом она заявила в Нью-Йорке на форуме "Женщины - за мир и безопасность".
"Ну, конечно, он (Владимир Путин) вмешивался в наши выборы, - утверждала Клинтон. - И это совершенно очевидно было сделано таким образом, чтобы нанести ущерб мне, а не моему оппоненту. И если сравнить заявления моего оппонента в ходе кампании и эти действия, то они были очень скоординированы".
Назвав Россию "великой страной", а россиян - "очень талантливыми", Клинтон в то же время утверждала, что граждане России "находятся под очень плохим управлением и лишены возможности реально присоединиться к современному миру".
В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент России Владимир Путин 27 октября 2016 года, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их "истерией".