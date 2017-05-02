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Клинтон: США должны оказывать нажим на КНДР через другие страны

Международная панорама
2 мая, 21:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Экс-кандидат в президенты считает, что США следует взаимодействовать в этом вопросе с Китаем

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НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Переговоры по ядерной программе КНДР важны, но они должны являться частью более широкой стратегии США в регионе. Такое мнение высказала экс-кандидат от Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон, выступая на форуме "Женщины - за мир и безопасность" в Нью-Йорке.

"Должны предприниматься постоянные региональные усилия с тем, чтобы заставить Северную Корею понять, что ей придется заплатить высокую цену в случае, если она будет продолжать эту безрассудную политику создания ядерного оружия", - заявила Клинтон, подчеркнув при этом, что США следует взаимодействовать в этом вопросе с КНР.

"Я весьма серьезно воспринимаю эту угрозу, - продолжала она. - Но в то же время мы в одиночку не сможем оказать достаточного нажима на Северную Корею". По ее словам, руководство КНДР всегда было заинтересовано в начале диалога с США с тем, чтобы укрепить свой международный престиж. "Мы не должны так просто отказываться от этого козыря - переговоров, - заявила Клинтон. - Следует действовать в более широком стратегическом контексте, с тем, чтобы Китай, Япония, Россия, Южная Корея оказывали нажим на Северную Корею и заставили ее в конце концов сесть за стол переговоров".

"Переговоры важны, но они должны быть составным элементом более широкой стратегии", - подчеркнула Клинтон.

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Персоны
Клинтон, Хиллари
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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