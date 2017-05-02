Пресс-секретарь Белого дома не стал отвечать на вопросы журналистов на брифинге

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер не стал отвечать на вопросы журналистов во время регулярного брифинга в Белом доме. Американские телеканалы вели прямую трансляцию встречи.

Спайсер начал брифинг, поприветствовал журналистов и, указав на важность принятия нового бюджета, пригласил выступить главу министерства национальной безопасности (МНБ) США Джона Келли и руководителя Административно- бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мика Малвейни. Примерно 40 минут они рассказывали о проекте бюджета на текущий финансовый год, предусмотренный новой компромиссной договоренностью между правящей Республиканской партией США и демократической оппозицией. Малвейни также отвечал на вопросы журналистов. Все это время пресс-секретарь следил за происходящим с предназначенного для сотрудников Белого дома места рядом с подиумом.

Когда главы МНБ и АУБ закончили свои выступления, Спайсер вместе с ними покинул комнату. "Шон! Вернись, пожалуйста! Шон", - кричали журналисты, которые были уверены, что и пресс-секретарь ответит на их вопросы, в том числе и о телефонном разговоре российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Должностные лица администрации США часто посещают брифинги в Белом доме и обсуждают с сотрудниками СМИ конкретные темы. Однако после их выступлений пресс- секретарь обычно остается, чтобы ответить на вопросы.

Телеведущие американских каналов после брифинга сказали о том, что они "ошеломлены необычным поведением" Спайсера, который ранее в аналогичных случаях всегда оставался и беседовал с журналистами.

Накануне республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли компромиссной договоренности по финансированию деятельности правительства США до конца текущего финансового года, завершающегося в США 30 сентября. Оппозиция однозначно восприняла выработанные условия как свою победу. Малвейни на брифинге столь же однозначно это опроверг.