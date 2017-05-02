Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-секретарь Белого дома не стал отвечать на вопросы журналистов на брифинге

Международная панорама
2 мая, 23:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Телеведущие американских каналов сказали о том, что они "ошеломлены необычным поведением" Шона Спайсера, который ранее всегда беседовал с журналистами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер не стал отвечать на вопросы журналистов во время регулярного брифинга в Белом доме. Американские телеканалы вели прямую трансляцию встречи.

Спайсер начал брифинг, поприветствовал журналистов и, указав на важность принятия нового бюджета, пригласил выступить главу министерства национальной безопасности (МНБ) США Джона Келли и руководителя Административно- бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мика Малвейни. Примерно 40 минут они рассказывали о проекте бюджета на текущий финансовый год, предусмотренный новой компромиссной договоренностью между правящей Республиканской партией США и демократической оппозицией. Малвейни также отвечал на вопросы журналистов. Все это время пресс-секретарь следил за происходящим с предназначенного для сотрудников Белого дома места рядом с подиумом.

Когда главы МНБ и АУБ закончили свои выступления, Спайсер вместе с ними покинул комнату. "Шон! Вернись, пожалуйста! Шон", - кричали журналисты, которые были уверены, что и пресс-секретарь ответит на их вопросы, в том числе и о телефонном разговоре российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Должностные лица администрации США часто посещают брифинги в Белом доме и обсуждают с сотрудниками СМИ конкретные темы. Однако после их выступлений пресс- секретарь обычно остается, чтобы ответить на вопросы.

Телеведущие американских каналов после брифинга сказали о том, что они "ошеломлены необычным поведением" Спайсера, который ранее в аналогичных случаях всегда оставался и беседовал с журналистами.

Накануне республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли компромиссной договоренности по финансированию деятельности правительства США до конца текущего финансового года, завершающегося в США 30 сентября. Оппозиция однозначно восприняла выработанные условия как свою победу. Малвейни на брифинге столь же однозначно это опроверг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Емельянов: Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его мать
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
4
Путин и Трамп обсудили перспективы координации действий в борьбе с терроризмом
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
7
Microsoft представила новый ноутбук и специальную версию ОС
Темы дня
Загрузка...
Реклама