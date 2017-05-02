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Сенатор предложил отобрать у Трампа iPhone из-за его последних твитов

Международная панорама
2 мая, 23:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Президент США написал, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли компромиссной договоренности по финансированию деятельности правительства до конца текущего финансового года

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американский сенатор Боб Коркер (республиканец от штата Теннесси) предложил изъять у президента США Дональда Трампа его iPhone после того, как американский лидер ранее написал в своем Twitter о том, то Соединенные Штаты нуждаются в остановке работы правительства в сентябре.

"Думаю, что хорошо бы было изъять у него iPhone, и после этого разрешать ему публиковать твиты только после проверки сотрудниками (Белого дома)", - сказал законодатель, слова которого приводит газета Washington Examiner. "Я бы хотел, чтобы кто-нибудь забрал у него iPhone", - повторил он.

В свою очередь сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) считает, что Трампу стоит впредь "думать дважды, прежде чем публиковать что-то Twitter.

Речь идет о сообщении главы государства, в котором он высказал мнение по поводу того, что накануне республиканцы и демократы в Конгрессе достигли компромиссной договоренности по финансированию деятельности правительства до конца текущего финансового года, завершающегося в США 30 сентября.

"Нам нужны 60 голосов в Сенате, а их нет", - указал глава администрации. Именно в этом "причина того плана, который был выработан республиканцами и демократами", признал он. "Нам надо либо выбрать в 2018 году побольше сенаторов-республиканцев, либо изменить правила, чтобы достаточно было большинства в 51%, - добавил Трамп. - Нашей стране нужна хорошая остановка (работы правительства) в сентябре, чтобы поправить дело!".

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