Тиллерсон назвал "очень конструктивным" разговор Трампа и Путина

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал состоявшиеся ранее телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина очень конструктивными. Такую оценку он озвучил журналистам перед официальной встречей с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

"Это был очень конструктивный звонок. У президентов состоялся очень и очень положительный разговор и детальный обмен мнениями. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, в том числе перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге.