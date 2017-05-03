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Четвертый раунд переговоров по Сирии стартует в Астане

Международная панорама
3 мая, 0:09 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 3, мая. /ТАСС

Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

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АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии открывается в Астане. Нынешний астанинский раунд - уже четвертый с начала года. Делегации проведут день в консультациях между собой, 4 мая состоится пленарное заседание.

В преддверии форума состоялись экспертные дискуссии между официальным Дамаском и Ираном, Россией и Турцией, Ираном и Турцией.

В столице Казахстана будут работать делегации стран - гарантов перемирия в Сирии: России - возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Ирана - заместитель главы МИД Хосейн Ансари, Турции - замминистра иностранных дел Седат Онал.

В качестве наблюдателей примут участие спецпредставитель генсекретаря ООН Стаффан де Мистура, от Иордании - советник главы МИД по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель. Впервые повысится уровень представительства США - в Астану должен прибыть помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

Делегацию сирийского правительства возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию вооруженной оппозиции - представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш.

Обстановка "до"

С момента предыдущей астанинской встречи 14-15 марта международная обстановка вокруг Сирии значительно накалилась. Обвинения в адрес Дамаска в якобы применении отравляющих веществ 4 апреля в Хан-Шейхуне ряд внешних игроков не удосужились даже толком расследовать, в спешке вынесли вердикт "виновен". Как следствие - ракетный удар США по аэродрому Шайрат, откуда, как утверждают западные страны, вылетели сирийские самолеты со снарядами с "химией".

При этом российско-иранский проект по расследованию инцидента 4 апреля Вашингтон и союзники в Организации по запрещению химоружия заблокировали. Подобное развитие событий тревожит Москву, поскольку вновь наблюдаются попытки перейти от принципов политического урегулирования, закрепленных в резолюции СБ ООН 2254, к старой идее о смене режима в Сирии.

На Смоленской площади надеются, что в рамках астанинского процесса удастся зафиксировать положительные тенденции в развитии ситуации в Сирии, не допустить деградации военно-политической обстановки, помочь сирийским сторонам в поиске компромиссных решений.

Переговорные темы

Россией, Ираном и Турцией создана совместная оперативная группа по мониторингу перемирия. Дополнительного согласования требуют механизмы об ответственности за нарушение прекращения огня, о рабочей группе по обмену удерживаемыми лицами между сторонами конфликта.

Накануне "Астаны" в СМИ появились данные о российских предложениях по формированию в Сирии четырех зон по снижению напряженности, вокруг которых будут линии безопасности. Предполагается, что в данные районы для контроля и мониторинга будут отправлены военные стран- гарантов. О возможности обсуждения данных тем рассказал ТАСС советник оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди. При этом официального подтверждения о существовании подобных инициатив от российской стороны не поступало.

На столе и вопрос о дальнейшем расширении числа группировок, участвующих в режиме прекращения боевых действий, сопоставление карт стран-гарантов и Иордании по размежеванию оппозиции от террористов.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, по линии "Астаны" оформляется договоренность о так называемых примирившихся районах, которые будут объединяться в конструктивную группу населенных пунктов, помогающих избавляться от экстремистов на сирийской территории.

Отдельного внимания заслуживает предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о коалиции по разминированию объектов в Сирии.

Политическая повестка и Женева

Кроме того, будут рассматриваться и политические вопросы, прежде всего о создании конституционной комиссии по выработке нового основного закона Сирии. Пока, увы, оппозиция - Высший комитет по переговорам - отказывается обсуждать данное положение, настаивая на необходимости ухода президента Сирии Башара Асада.

"Эти деятели из ВКП отказываются от чего бы то ни было, кроме обсуждения вопроса о свержении Башара Асада, что никак не предусмотрено и, более того, прямо запрещено резолюцией СБ ООН, - обратил внимание глава МИД РФ. - Работа предстоит непростая, но те, кто напрямую влияет и финансирует ВКП, должны задуматься о том, что дальше идти на поводу у оппозиционеров, которые занимают деструктивную позицию, просто несолидно".

Заявления российской стороны возымели эффект: на этот раз оппозиционная делегация прибудет в Астану.

Предложенные Стаффаном де Мистурой "четыре корзины" по урегулированию, среди которых конституция, борьба с терроризмом, выборы и вопросы управления, можно сказать, обсуждаются как в Женеве, так и в Астане. Форматы взаимодополняемы, об очередном переговорном раунде в Швейцарии эмиссар, как ожидается, объявит после астанинской встречи.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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