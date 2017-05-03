Четвертый раунд переговоров по Сирии стартует в Астане

Свадебные традиции: "Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандаловСпорт 3 мая, 1:00
В Бразилии сотрудники тюрем заняли здание минюста, протестуя против пенсионной реформыМеждународная панорама 3 мая, 0:50
Полуфинальная стадия футбольной Лиги Европы начинается в АмстердамеСпорт 3 мая, 0:42
Генсек ООН призвал прекратить гонения на журналистовОбщество 3 мая, 0:27
Российские гандболисты проведут два отборочных матча со шведамиСпорт 3 мая, 0:20
Полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в МонакоСпорт 3 мая, 0:15
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи двусторонние вопросы и пути урегулирования в СирииПолитика 3 мая, 0:14
Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу над "Атлетико" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 2 мая, 23:38
Гилерме: путь к победе в Кубке России по футболу получился для "Локомотива" непростымСпорт 2 мая, 23:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии открывается в Астане. Нынешний астанинский раунд - уже четвертый с начала года. Делегации проведут день в консультациях между собой, 4 мая состоится пленарное заседание.
В преддверии форума состоялись экспертные дискуссии между официальным Дамаском и Ираном, Россией и Турцией, Ираном и Турцией.
В столице Казахстана будут работать делегации стран - гарантов перемирия в Сирии: России - возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Ирана - заместитель главы МИД Хосейн Ансари, Турции - замминистра иностранных дел Седат Онал.
В качестве наблюдателей примут участие спецпредставитель генсекретаря ООН Стаффан де Мистура, от Иордании - советник главы МИД по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель. Впервые повысится уровень представительства США - в Астану должен прибыть помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.
Делегацию сирийского правительства возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию вооруженной оппозиции - представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш.
С момента предыдущей астанинской встречи 14-15 марта международная обстановка вокруг Сирии значительно накалилась. Обвинения в адрес Дамаска в якобы применении отравляющих веществ 4 апреля в Хан-Шейхуне ряд внешних игроков не удосужились даже толком расследовать, в спешке вынесли вердикт "виновен". Как следствие - ракетный удар США по аэродрому Шайрат, откуда, как утверждают западные страны, вылетели сирийские самолеты со снарядами с "химией".
При этом российско-иранский проект по расследованию инцидента 4 апреля Вашингтон и союзники в Организации по запрещению химоружия заблокировали. Подобное развитие событий тревожит Москву, поскольку вновь наблюдаются попытки перейти от принципов политического урегулирования, закрепленных в резолюции СБ ООН 2254, к старой идее о смене режима в Сирии.
На Смоленской площади надеются, что в рамках астанинского процесса удастся зафиксировать положительные тенденции в развитии ситуации в Сирии, не допустить деградации военно-политической обстановки, помочь сирийским сторонам в поиске компромиссных решений.
Россией, Ираном и Турцией создана совместная оперативная группа по мониторингу перемирия. Дополнительного согласования требуют механизмы об ответственности за нарушение прекращения огня, о рабочей группе по обмену удерживаемыми лицами между сторонами конфликта.
Накануне "Астаны" в СМИ появились данные о российских предложениях по формированию в Сирии четырех зон по снижению напряженности, вокруг которых будут линии безопасности. Предполагается, что в данные районы для контроля и мониторинга будут отправлены военные стран- гарантов. О возможности обсуждения данных тем рассказал ТАСС советник оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди. При этом официального подтверждения о существовании подобных инициатив от российской стороны не поступало.
На столе и вопрос о дальнейшем расширении числа группировок, участвующих в режиме прекращения боевых действий, сопоставление карт стран-гарантов и Иордании по размежеванию оппозиции от террористов.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, по линии "Астаны" оформляется договоренность о так называемых примирившихся районах, которые будут объединяться в конструктивную группу населенных пунктов, помогающих избавляться от экстремистов на сирийской территории.
Отдельного внимания заслуживает предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о коалиции по разминированию объектов в Сирии.
Кроме того, будут рассматриваться и политические вопросы, прежде всего о создании конституционной комиссии по выработке нового основного закона Сирии. Пока, увы, оппозиция - Высший комитет по переговорам - отказывается обсуждать данное положение, настаивая на необходимости ухода президента Сирии Башара Асада.
"Эти деятели из ВКП отказываются от чего бы то ни было, кроме обсуждения вопроса о свержении Башара Асада, что никак не предусмотрено и, более того, прямо запрещено резолюцией СБ ООН, - обратил внимание глава МИД РФ. - Работа предстоит непростая, но те, кто напрямую влияет и финансирует ВКП, должны задуматься о том, что дальше идти на поводу у оппозиционеров, которые занимают деструктивную позицию, просто несолидно".
Заявления российской стороны возымели эффект: на этот раз оппозиционная делегация прибудет в Астану.
Предложенные Стаффаном де Мистурой "четыре корзины" по урегулированию, среди которых конституция, борьба с терроризмом, выборы и вопросы управления, можно сказать, обсуждаются как в Женеве, так и в Астане. Форматы взаимодополняемы, об очередном переговорном раунде в Швейцарии эмиссар, как ожидается, объявит после астанинской встречи.