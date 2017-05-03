Япония отмечает 70-летие конституции на фоне стремления Абэ внести в нее поправки

ТОКИО, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Государственный праздник День конституции отмечается в Японии. Так называемая "мирная конституция", которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах, отмечает свой 70-й юбилей на фоне стремления премьер-министра Синдзо Абэ внести в основной документ поправки - первые с момента его написания в 1947 году.

Мирная конституция

"Мирной" японскую конституцию в первую очередь называют из-за девятой пацифистской статьи. "Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения указанной цели никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно- воздушные силы. Право на ведение государством войны не признается", - гласит ее текст.

Несмотря на формальный запрет, в Японии все же существуют так называемые Силы национальной обороны - воздушные, наземные и морские, однако их полномочия и виды вооружений сильно ограничены

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что хочет внести поправки в действующую конституцию и особенно - в девятую статью, поскольку считает ее устаревшей и не отвечающей современным вызовам и рискам, стоящим перед Японией. В частности, глава японского правительства делает особый акцент на изменившуюся геополитическую обстановку в регионе - развитие ракетно- ядерной программы КНДР и активизацию Китая на море. Абэ уверен, что Японии необходимо внести поправки в конституцию и обзавестись собственными полноценными вооруженными силами.

Для изменения конституции необходим референдум

С момента написания в 1947 году в конституцию Японии не было внесено ни единой поправки. Этот факт одновременно является главным аргументом как противников внесения изменений, так и сторонников. Противники настаивают на необходимости сохранить нетронутым текст этого документа, который исправно служил Японии на протяжении 70 лет. Выступающие же за изменения считают, что написанная в середине прошлого века конституция объективно не может быть полноценной в современном стремительно меняющемся мире.

Процесс внесения поправок в основной закон Японии весьма непростой. Согласно существующему законодательству, внесение изменений возможно только после проведения в стране общенационального референдума. Проведение референдума, в свою очередь, возможно только в том случае, если за это выступит две трети обеих палат парламента страны. По итогам прошедших в прошлом году выборов, премьер-министру Синдзо Абэ и его сторонникам, готовым поддержать изменение конституции, удалось заручиться необходимым числом мандатов.

Однако инициировать общенациональный референдум премьер не торопится, осознавая, что вынесенное на голосование предложение в настоящее время не найдет поддержки у японского народа. Правительство во главе с Абэ пытается изменить отношение общества к этой проблеме, но существенных сдвигов здесь не наблюдается. За шесть лет нахождения у власти премьера Синдзо Абэ изменение отношения у японцев к вопросу внесения поправок в мирную статью конституции минимальное, о чем свидетельствуют данные регулярных социологических опросов.

Японский народ не готов отказываться от мирной конституции

Японские СМИ регулярно проводят опросы общественного мнения, внимательно отслеживая настроения соотечественников. Так, по данным опроса газеты Asahi, данные которого были опубликованы накануне, лишь 29% респондентов считают, что необходимо внести поправки в девятую статью конституции. За год число сторонников пересмотра мирной статьи выросло всего на 2%. Против пересмотра девятой статьи выступил 63% опрошенных - за год их число сократилось на 5%.

В то же время, 50% респондентов считают, что в целом нет необходимости вносить изменения в конституцию,а 41% - выступают за изменения. Подавляющее же число японцев (89%) в преддверии знаменательной даты положительно оценивают национальную конституцию и то, что она сделала для Японии за эти 70 лет.

Стоит отметить, что категорических противников внесения каких-либо изменений в конституцию в японском политическом истеблишменте не так много. Даже главная оппозиционная Демократическая партия (ДП) Японии допускает внесение изменений в основной документ. Но именно девятая мирная статья конституции является главным предметом дискуссии, и за ее сохранение в первозданном виде японская оппозиция готова сражаться до конца.