Япония отмечает 70-летие конституции на фоне стремления Абэ внести в нее поправки

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ТОКИО, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Государственный праздник День конституции отмечается в Японии. Так называемая "мирная конституция", которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах, отмечает свой 70-й юбилей на фоне стремления премьер-министра Синдзо Абэ внести в основной документ поправки - первые с момента его написания в 1947 году.
"Мирной" японскую конституцию в первую очередь называют из-за девятой пацифистской статьи. "Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения указанной цели никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно- воздушные силы. Право на ведение государством войны не признается", - гласит ее текст.
Несмотря на формальный запрет, в Японии все же существуют так называемые Силы национальной обороны - воздушные, наземные и морские, однако их полномочия и виды вооружений сильно ограничены
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что хочет внести поправки в действующую конституцию и особенно - в девятую статью, поскольку считает ее устаревшей и не отвечающей современным вызовам и рискам, стоящим перед Японией. В частности, глава японского правительства делает особый акцент на изменившуюся геополитическую обстановку в регионе - развитие ракетно- ядерной программы КНДР и активизацию Китая на море. Абэ уверен, что Японии необходимо внести поправки в конституцию и обзавестись собственными полноценными вооруженными силами.
С момента написания в 1947 году в конституцию Японии не было внесено ни единой поправки. Этот факт одновременно является главным аргументом как противников внесения изменений, так и сторонников. Противники настаивают на необходимости сохранить нетронутым текст этого документа, который исправно служил Японии на протяжении 70 лет. Выступающие же за изменения считают, что написанная в середине прошлого века конституция объективно не может быть полноценной в современном стремительно меняющемся мире.
Процесс внесения поправок в основной закон Японии весьма непростой. Согласно существующему законодательству, внесение изменений возможно только после проведения в стране общенационального референдума. Проведение референдума, в свою очередь, возможно только в том случае, если за это выступит две трети обеих палат парламента страны. По итогам прошедших в прошлом году выборов, премьер-министру Синдзо Абэ и его сторонникам, готовым поддержать изменение конституции, удалось заручиться необходимым числом мандатов.
Однако инициировать общенациональный референдум премьер не торопится, осознавая, что вынесенное на голосование предложение в настоящее время не найдет поддержки у японского народа. Правительство во главе с Абэ пытается изменить отношение общества к этой проблеме, но существенных сдвигов здесь не наблюдается. За шесть лет нахождения у власти премьера Синдзо Абэ изменение отношения у японцев к вопросу внесения поправок в мирную статью конституции минимальное, о чем свидетельствуют данные регулярных социологических опросов.
Японские СМИ регулярно проводят опросы общественного мнения, внимательно отслеживая настроения соотечественников. Так, по данным опроса газеты Asahi, данные которого были опубликованы накануне, лишь 29% респондентов считают, что необходимо внести поправки в девятую статью конституции. За год число сторонников пересмотра мирной статьи выросло всего на 2%. Против пересмотра девятой статьи выступил 63% опрошенных - за год их число сократилось на 5%.
В то же время, 50% респондентов считают, что в целом нет необходимости вносить изменения в конституцию,а 41% - выступают за изменения. Подавляющее же число японцев (89%) в преддверии знаменательной даты положительно оценивают национальную конституцию и то, что она сделала для Японии за эти 70 лет.
Стоит отметить, что категорических противников внесения каких-либо изменений в конституцию в японском политическом истеблишменте не так много. Даже главная оппозиционная Демократическая партия (ДП) Японии допускает внесение изменений в основной документ. Но именно девятая мирная статья конституции является главным предметом дискуссии, и за ее сохранение в первозданном виде японская оппозиция готова сражаться до конца.