NYT: полицейским в Луизиане не предъявят обвинений в связи с убийством темнокожего

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Министерство юстиции США не намерено выдвигать обвинений в связи с резонансным убийством темнокожего мужчины полицейскими в штате Луизиана в июле 2016 года. Об этом сообщила во вторник электронная версия американской газеты The New York Times.

По сведениям ее источников, данное решение было принято уже после назначения министром юстиции, генеральным прокурором США Джеффа Сешнса. По оценке издания, тот факт, что обвинений выдвигать не будут, может свидетельствовать об изменении позиции минюста по отношению к подобным инцидентам. Предшественница Сешнса на посту главы минюста Лоретта Линч не раз заявляла, что наказывать полицию за произвол является одним из ее приоритетов.

Инцидент в Луизиане, о котором идет речь, произошел в городе Батон-Руж 5 июля 2016 года. Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что некий человек угрожает ему оружием возле одного из магазинов города. На место происшествия прибыли два стража порядка, между ними и подозреваемым - 37-летним темнокожим жителем Батон-Ружа Элтоном Стерлингом - произошла стычка, в ходе которой полицейские применили против мужчины электрошокер, повалив его на землю. После этого один из блюстителей закона несколько раз выстрелил в Стерлинга из табельного оружия, мужчина скончался на месте.

Местные СМИ впоследствии опубликовали видео, снятое, предположительно, очевидцем инцидента. В ролике отчетливо слышны звуки выстрелов и восклицание: "У него пистолет". Сами полицейские заявили, что у подозреваемого было при себе оружие в момент происшествия и они опасались, что он его применит. В Батон-Руже после произошедшего, как и во многих других американских городах, состоялись массовые протесты против полицейского произвола.

17 июля в Батон-Руже темнокожий житель Канзас-Сити (штат Миссури) Гэвин Лонг открыл стрельбу по полиции. Тогда погибли трое блюстителей закона, столько же были ранены, полиция убила нападавшего. Перед тем, как совершить указанное преступление, Лонг разместил в интернете серию видеообращений, в которых указывал, что власти США ущемляют права афроамериканцев.

В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, по большей части из числа афроамериканцев. Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк. В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.