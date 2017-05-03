АНБ США в 2016 году отследило более 150 млн телефонных звонков

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2016 году отследило не менее 151 млн телефонных звонков, несмотря на предпринятые структурой меры по ограничению наблюдения за гражданами. Соответствующие данные приводятся в распространенном во вторник докладе аппарата директора национальной разведки США.

В нем отдельно подчеркивается, что речь в данном случае идет не о столь же большом числе попавших под слежку, так как берется в расчет каждый отдельно взятый звонок.

При этом отмечается, что АНБ получило от Суда по надзору за деятельностью иностранных разведок официальное разрешение на осуществление наблюдения за подозреваемыми в террористической деятельности только в 42 случаях.

На прошлой неделе АНБ сообщило, что оно намерено прекратить одну из программ слежки в рамках Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA). Как оно подчеркнуло, так называемая секция 702 FISA, которая перестанет действовать в конце текущего года, позволяет "разведсообществу осуществлять наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостоянию киберугрозам".