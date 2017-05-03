В Конгрессе хотят получить проект бюджета Пентагона на 2018 год в конце мая

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США рассчитывает получить от Белого дома проект нового увеличенного оборонного бюджета на 2018 финансовый год (начинается 1 октября 2017 года) уже в конце мая, чтобы конгрессмены смогли принять его до каникул в августе. Об этом во вторник журналистам рассказал председатель комитета республиканец Мэк Торнберри.

"Мы надеемся, что администрация представит свое предложение по бюджету на неделе, которая начинается с 22 мая. Если так и произойдет, то подкомитеты проведут заседания в начале июня, а заседание всего комитета мы постараемся провести до 4 июля, тогда (законопроект об оборонном бюджете) будет рассмотрен всей палатой в июле до августовского перерыва", - сказал он. Конгрессмен также отметил, что его комитет хочет в ходе работы над бюджетом провести специальные слушания с министром обороны страны Джеймсом Мэттисом.

Торнберри выразил надежду на то, что бюджет на 2018 финансовый год "позволит решить проблемы боеготовности" в войсках, а также устранить другие существующие сложности. "Это вопросы, касающиеся подводного флота, боеприпасов и многое другое", - пояснил он. Глава комитета также заметил, что сейчас много средств уходит на техническое обслуживание истребителей-бомбардировщиков F/A-18, которые активно участвуют в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил начальник Транспортного командования ВС США генерал ВВС Дэррен Макдью сообщил, что в случае полномасштабного конфликта с КНДР уже на 30-й день у американских войск возникнут проблемы со снабжением из-за того, что сейчас военные очень сильно полагаются на коммерческих перевозчиков.

В субботу вице-президент США Майкл Пенс пообещал, что Белый дом в следующем году повысит расходы на оборону, это станет одним из самых значительных увеличений бюджета Пентагона со времен президента Рональда Рейгана. "В действительности, президент (США Дональд Трамп) уже представил бюджет, который позволит восстановить наши вооруженные силы, возродить арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с увеличением расходов на оборону, которое станет одним из самых крупных со времен президента Рональда Рейгана", - сказал он.