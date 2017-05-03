Мадлен Олбрайт предостерегла Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бывшая госсекретарь США демократ Мадлен Олбрайт, которая в 2000 году в качестве главы американской дипломатии встречалась с Ким Чен Иром в Пхеньяне, предостерегла президента США Дональда Трампа от встречи с нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующее заявление Олбрайт сделала в эфире телеканала CNN во вторник.

"Президент не посещает страны без предварительной подготовки, а соображения чести не являются правильными в данном случае, когда народ содержится лидером в нищете и голоде, - заявила Олбрайт, - Проблема заключается в том, что Трамп думает, будто может построить с ним личные отношения. Это, быть может, возможно в бизнесе, но это нонсенс для президента США".

Говоря об общих принципах политики в отношении КНДР, Олбрайт выразила уверенность в том, что на Пхеньян "не следует давить", но нужно "четко дать понять, что они не могут быть ядерной державой".

В понедельник в интервью агентству Bloomberg Трамп заявил, что при подходящих условиях встретился бы с главой КНДР и почел бы этой за честь. Ранее Трамп в неожиданно мягком тоне отозвался о Ким Чен Ыне, отметив, что тому в его сравнительно юном возрасте нелегко было закрепиться у власти после смерти отца.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что для встречи Трампа и Ким Чен Ына необходимо множество условий, которых на данный момент нет.

Мадлен Олбрайт и КНДР

Родившаяся в Праге в 1937 году Олбрайт стала первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства. Она руководила Госдепартаментом при демократе Билле Клинтоне с 1997 по 2001 год.

Олбрайт пользуется репутацией прагматика и демократа-центриста, она известна жесткими антикоммунистическими взглядами. Бывший госсекретарь - сторонник расширения НАТО и проведения Соединенными Штатами активной наступательной внешней политики и курса на лидерство в мире.

В октябре 2000 года Олбрайт первой среди глав американского дипведомства посетила Пхеньян, чтобы передать тогдашнему лидеру КНДР Ким Чен Иру личное послание президента США Билла Клинтона.

За два рабочих дня визита Олбрайт успела посетить Мемориальный дворец Кымсусан, где покоится тело Ким Ир Сена, встретиться с главой МИД КНДР Пэк Нам Суном, председателем Президиума Верховного народного собрания Ким Ен Намом, начальником Главполитуправления Корейской народной армии Чо Мен Роком.

Настоящей неожиданностью стали более чем шестичасовые переговоры главы американской дипломатии с руководителем КНДР Ким Чен Иром, который назвал ее визит историческим.