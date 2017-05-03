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Опрос: более 30% бразильцев стыдятся своей страны

Международная панорама
3 мая, 8:25 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

При этом 20% участников опроса, проведенного социологическим центром Datafolha, уверены, что жить в Бразилии - это "плохо" или "ужасно"

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Число бразильцев, которым стыдно за свою страну, достигло рекордного уровня. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник данные опроса социологического центра Datafolha.

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© EPA/JOEDSON ALVES

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Согласно исследованию, 34% жителей крупнейшей южноамериканской страны заявили, что стыдятся быть ее гражданами. Это самый высокий показатель с 2000 года, когда респондентам впервые был задан соответствующий вопрос. Наименьший процент бразильцев, которые стыдятся своей родины, был зафиксирован в 2010 году. Тогда речь шла о 9% жителей.

Однако большая часть населения все же испытывает гордость за Бразилию: согласно опросу, такого мнения придерживаются 63% жителей. Это несколько меньше, чем прошлогодний показатель в 67%.

Кроме того, 20% опрошенных уверены, что жить в Бразилии - это "плохо" или "ужасно". Нейтрально к пребыванию на родине относятся 26% респондентов, в то время как 54% расценивают возможность проживания в крупнейшей южноамериканской страны положительно.

Опрос проводился с 24 по 26 апреля в 172 муниципалитетах Бразилии, в нем принял участие 2781 человек. Погрешность составляет 2%. Авторы исследования связывают его результаты с негативным отношением населения к руководству страны, причем речь идет как о действующем президенте Мишеле Темере, так и о его предшественнице Дилме Руссефф, которая в августе прошлого года была отправлена в отставку в результате процесса импичмента. По мнению социологов, пессимистические настроения также могут быть вызваны постоянно открывающимися подробностями дела о масштабных хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Связанный с этим энергетическим гигантом коррупционный скандал уже более трех лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела - более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.

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