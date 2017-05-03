МО Азербайджана: ОБСЕ 4 мая проведет мониторинг в зоне карабахского конфликта

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БАКУ, 3 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведет в четверг мониторинг соблюдения режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 4 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга", - говорится в сообщении оборонного ведомства. По его данным, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
На территории, контролируемой ВС Армении, наблюдение будут вести полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.
Соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта было достигнуто 12 мая 1994 года. В ночь на 2 апреля прошлого года обстановка резко обострилась: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе.
В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня 2016 года по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки.