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СМИ: Меркель не чувствует себя скованной сделкой по беженцам в критике Турции

Международная панорама
3 мая, 9:57 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Канцлер Германии высказалась за взвешенный подход в отношениях с Анкарой

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БЕРЛИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что заключенная между ЕС и Турцией сделка по беженцам позволяет Анкаре шантажировать Берлин. В интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger она заявила, что "как канцлер совершенно свободна, чтобы ясно говорить, какая опасная ситуация наблюдается в Турции".

Меркель отметила, что это касается не только публичных выступлений, "но, прежде всего, прямого диалога с турецким правительством". Она подчеркнула, что сделка по беженцам была заключена не только в интересах ЕС, но и самой Турции, поскольку позволяет противодействовать преступным бандам контрабандистов. Перевозчики мигрантов "в целом не могут больше действовать так, как раньше", указала канцлер.

Глава правительства ФРГ высказалась за взвешенный подход в отношениях с Анкарой. "Без сомнения, наша критика должна быть ясной, но точно так же мы должны сохранять благоразумие, поскольку хорошие отношения с Турцией в наших собственных интересах", - подчеркнула Меркель.

В то же время она отметила, что введение смертной казни в Турции "лишило бы основы" переговоры о вступлении страны в ЕС.

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