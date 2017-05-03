СМИ: Меркель не чувствует себя скованной сделкой по беженцам в критике Турции

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БЕРЛИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что заключенная между ЕС и Турцией сделка по беженцам позволяет Анкаре шантажировать Берлин. В интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger она заявила, что "как канцлер совершенно свободна, чтобы ясно говорить, какая опасная ситуация наблюдается в Турции".
Меркель отметила, что это касается не только публичных выступлений, "но, прежде всего, прямого диалога с турецким правительством". Она подчеркнула, что сделка по беженцам была заключена не только в интересах ЕС, но и самой Турции, поскольку позволяет противодействовать преступным бандам контрабандистов. Перевозчики мигрантов "в целом не могут больше действовать так, как раньше", указала канцлер.
Глава правительства ФРГ высказалась за взвешенный подход в отношениях с Анкарой. "Без сомнения, наша критика должна быть ясной, но точно так же мы должны сохранять благоразумие, поскольку хорошие отношения с Турцией в наших собственных интересах", - подчеркнула Меркель.
В то же время она отметила, что введение смертной казни в Турции "лишило бы основы" переговоры о вступлении страны в ЕС.