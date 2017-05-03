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ВКП подтвердил приостановку участия в межсирийских переговорах в Астане

Международная панорама
3 мая, 13:11 UTC+3 АСТАНА 3, мая. /ТАСС

Причиной этого стали бомбардировки в Сирии, заявил советник Высшего комитета по переговорам Яхья аль-Ариди

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© AP Photo/Hassan Ammar

АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) подтверждает приостановку участия делегации оппозиции в переговорах в Астане из-за бомбардировок в Сирии. Об этом заявил ТАСС советник ВКП Яхья аль-Ариди.

"Вы не можете говорить о мире и в то же время убивать сирийцев, - сказал он. - Нельзя призывать людей участвовать в этих переговорах по прекращению огня и одновременно убивать их. Это военное преступление".

Как уточняется на странице "Сирийской свободной армии" в Twitter, причиной приостановки участия стали боевые действия правительственных войск против отрядов оппозиции под Насибом и Хамой, а также в восточной части Дамаска. Оппозиция, в частности, обвиняет правительство в нанесении ракетных и воздушных ударов в сельской местности провинции Хама. "Делегация оппозиции отказывается от участия в сегодняшней встрече из-за продолжающихся атак режима", - говорится в сообщении.

Ранее в среду в Астане стартовал четвертый раунд межсирийских переговоров, на завтра запланировано пленарное заседание.

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