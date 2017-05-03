ВКП подтвердил приостановку участия в межсирийских переговорах в Астане

АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) подтверждает приостановку участия делегации оппозиции в переговорах в Астане из-за бомбардировок в Сирии. Об этом заявил ТАСС советник ВКП Яхья аль-Ариди.

"Вы не можете говорить о мире и в то же время убивать сирийцев, - сказал он. - Нельзя призывать людей участвовать в этих переговорах по прекращению огня и одновременно убивать их. Это военное преступление".

Как уточняется на странице "Сирийской свободной армии" в Twitter, причиной приостановки участия стали боевые действия правительственных войск против отрядов оппозиции под Насибом и Хамой, а также в восточной части Дамаска. Оппозиция, в частности, обвиняет правительство в нанесении ракетных и воздушных ударов в сельской местности провинции Хама. "Делегация оппозиции отказывается от участия в сегодняшней встрече из-за продолжающихся атак режима", - говорится в сообщении.

Ранее в среду в Астане стартовал четвертый раунд межсирийских переговоров, на завтра запланировано пленарное заседание.