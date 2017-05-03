"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которая состоялась 2 мая в Сочи, стала одной из самых обсуждаемых тем в европейских СМИ. ТАСС отобрал ключевые комментарии журналистов из Германии, Франции, Великобритании и Болгарии.

Германия

Frankfurter Rundschau: "Глава германского правительства мастерски провела встречу с российским руководителем Владимиром Путиным. Ввиду войн в Сирии и на Украине этот визит должен был быть далек от обыденности. При этом канцлер понимает, что, только проявив выдержку с Путиным, можно прийти к цели. В долгосрочной перспективе речь может идти лишь о том, чтобы поддерживать в России перемены, которые уже не кажутся чем-то немыслимым. На это указывают протесты с участием молодежи. Этого (перемен. — Прим. ТАСС) не получится достичь без попытки действовать совместно с Кремлем на равных началах. Меркель это поняла. Поэтому она продолжает идти навстречу Путину".

Badisches Tagblatt: "Меркель вчера говорила о "сложном процессе" урегулирования на Украине. В переводе это означает, что процесса как такового уже нет. Обе стороны — и Россия, и Украина — не придерживаются минских договоренностей. Курс Меркель заключается в признании своей беспомощности: Путину она говорит только о своей "срочной просьбе" вмешаться в процесс перемирия. Кроме того, она выделила роль ОБСЕ, которой тяжело справляться с ситуацией и которая не чувствует поддержки. Помимо этого, беспокоит отношение властей в Москве к собственной оппозиции. Пока такое положение дел будет сохраняться, факторы, мешающие отношениям между РФ и ФРГ, не исчезнут. Именно об этом следует говорить. Повода для милой беседы нет".

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Ангела Меркель впервые за два года побывала в России. Между ФРГ и РФ есть точки соприкосновения, однако в период крупных конфликтов согласия нет. Нет прогресса. Путин остается Путиным, как внешне, так и внутренне. На Западе он теряет партнеров. Перспективы остаются смутными".

Die Welt: "Чем дольше Меркель занимает должность канцлера, тем короче становятся ее зарубежные поездки. Гельмут Коль мог при подобных обстоятельствах провести в Москве как минимум четыре дня. Однако Меркель такого для себя не хочет. Потому что тогда это было бы не короткое посещение, а самый настоящий государственный визит — с почетными церемониями и с приемом. Однако Меркель, пока Путин ведет войну на Украине, не хотела, чтобы ей оказывали такие почести. По крайней мере режим прекращения огня могли бы соблюдать подконтрольные ему сепаратисты. Однако они этого не делают.

Такая короткая поездка является компромиссом между большим приемом в Москве и отсутствием какой-либо встречи вообще. Однако и отсутствия встречи Меркель не хотела. В этом году в Германии пройдут выборы в Бундестаг, а конкуренты со стороны левого спектра охотно верят в легенду, что Запад недостаточно говорит с Путиным. И летняя резиденция Путина является подходящим местом для проведения такой скромной встречи. Кроме того, Меркель обошлась без общения с "гражданским обществом", которое, согласно политкорректному протоколу, было бы обязательным в случае двухдневной поездки в Москву. Мнение, что Меркель недостаточно говорит с Путиным, в некоторой степени абсурдно. Больше пятидесяти раз они общались по телефону с начала украинского кризиса".

Великобритания

The Guardian: "Немецкий канцлер совершила первый за последние два года визит в Россию, который ее помощники назвали миссией по наведению мостов. Встреча Меркель и Путина продлилась около 3,5 часа. Ее охарактеризовали как подготовку к переговорам в преддверии июльского cаммита G20 в немецком Гамбурге. Неудивительно, что обсуждались конфликты на Украине и в Сирии, прозвучал призыв Меркель в адрес России гарантировать режим прекращения огня, который постоянно нарушается в обеих странах.

Оба лидера признали наличие серьезных противоречий между ними. Однако Путин приложил усилия, чтобы акцентировать внимание на экономических связях между странами. Он сказал, что Германия является самым важным экономическим партнером России".

Financial Times: "Стороны разошлись во взглядах по вопросам предполагаемого вмешательства Кремля в выборы в ряде западных государств, а также по конфликту в Сирии. Оба лидера заявили о твердой приверженности сохранению минских соглашений для урегулирования кризиса на Украине. Они сообщили, что попытаются продолжить переговоры в "нормандском формате" между Россией и Украиной в присутствии представителей Германии и Франции, государств, поддерживающих минские соглашения".

The Times: "Меркель сказала, что ее позиция относительно военных действий на Украине отличается от мнения Путина, однако обе стороны заинтересованы в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта. Она дала ясно понять, что санкции ЕС в отношении России могут быть сняты только тогда, когда будут выполнены минские соглашения. Она также заявила, что диалог с Москвой очень важен "для общего блага".

Франция

Le Figaro: "Напряжение было ощутимым между немецким канцлером и российским президентом во время переговоров во вторник в Сочи. Это была их первая встреча тет-а-тет с мая 2015 года. Два лидера не пришли к согласию по вопросам украинского кризиса, сирийского конфликта. Это (общение двух лидеров. — Прим. ТАСС) не стало показателем ослабления напряженности в отношениях, но визит Меркель в Сочи, на берег Черного моря, стал небольшим шагом навстречу.

После первого рабочего заседания состоялась совместная пресс-конференция лидеров двух стран, на которой напряженность сохранилась. Рукопожатие глав государств было быстрым. Но они старались сохранить возможность диалога <...>. Встреча не имела конкретной повестки дня, но затронула основные вопросы, касающиеся двух стран: украинский кризис, сирийский конфликт. Владимир Путин не изменил свою позицию по украинскому вопросу. Минский процесс, инициированный под влиянием Германии и Франции, по-прежнему находится в тупике".

Болгария

Газета "24 часа": "Меркель обещала не ездить в Россию до тех пор, пока соглашение о перемирии на востоке Украины не вступит в полную силу, но нарушила свое слово. По приглашению Путина канцлер Германии была с пятичасовым визитом в Сочи, чтобы обсудить предстоящую встречу G20 в Гамбурге в июле. Таков был официальный повод. Неофициально известно, что оба ищут решение конфликтов на Украине и в Сирии. Но всем ясно, что по эти двум темам консенсуса нет. Или?.. Посещение Ангелы Меркель, несмотря на бойкот, означает, что Германия склонна изменить свою позицию по отношению к Москве, если Москва отступит от своих позиций. Москва и Европа нуждаются в сближении".

Газета полагает, что причиной сближения Германии и России стало непредсказуемое поведение нового президента США: "Победа Трампа оказалась настолько потрясающей, а ходы его после избрания настолько непредсказуемы, что пришло время задуматься о строительстве в мире нового порядка".