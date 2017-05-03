Меркель поддерживает министра обороны в скандале с задержанием подозреваемого в терроризме

БЕРЛИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Канцлер Германии Ангела Меркель полностью поддерживает министра обороны Урсулу фон дер Ляйен в ситуации вокруг задержания в Бундесвере военнослужащего, который подозревается в подготовке теракта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Министр пользуется полной поддержкой со стороны канцлера и всего правительства", - подчеркнул он. По словам Зайберта, в свете того, что произошло, "было правильно, что министр начала процедуру проверки" происшедшего. "Нужно сделать все, чтобы подобные скандалы вытащить на поверхность", - добавил представитель правительства.

На прошлой неделе правоохранительные органы ФРГ задержали 28-летнего военнослужащего, имеющего немецкое гражданство, который, по данным правоохранителей, мог планировать теракт. Следователи полагают, что в 2015 году он выдал себя за сирийского беженца и подал заявку на получение убежища в Баварии. Впоследствии он покинул центр для беженцев, пропал из поля зрения миграционных органов и не появлялся по месту регистрации.

Как сообщали издания медиагруппы Funke со ссылкой на источники в правоохранительных органах, задержанный - старший лейтенант Франко А. - посещал курс арабского языка. Кроме того, он активно участвовал в переписке одной из правоэкстремистских групп в мобильном приложении WhatsApp.

Фон дер Ляйен была вынуждена отменить визит в США, чтобы прояснить ситуацию. В ФРГ она подверглась критике со стороны оппозиции и общественности за недостаточную, по мнению критиков, работу по выявлению в армии правых экстремистов.