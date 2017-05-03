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Индия провела вторые за два дня испытания ракеты BrahMos

Международная панорама
3 мая, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Представители армии сообщили, что запуск был произведен в районе Андаманских и Никобарских островов в Индийском океане, ракета поразила намеченную цель

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Индии провели сегодня вторые за последние два дня испытания модернизированной версии разработанной совместно с Россией крылатой ракеты BrahMos повышенной дальности класса "земля- земля". Об этом сообщила индийская газета First Post.

Представители армии сообщили, что запуск был произведен в районе Андаманских и Никобарских островов в Индийском океане, ракета поразила намеченную цель.

Тестовый запуск такой же ракеты был проведен индийскими военными во вторник. Сегодняшнее испытание стало пятым подряд, прошедшим удачно.

Противокорабельная версия крылатой ракеты большой дальности BrahMos, совместно разработанной Россией и Индией, уже принята на вооружение индийских ВМС. Она может применяться практически со всех боевых тактических кораблей Индии, в частности, фрегатов Kolkata, Ranvir и Teg. Вариант для ударов по наземным целям обеспечит ВМС Индии возможностью высокоточного поражения целей на различной удаленности от береговой линии и на большой дальности в морской акватории.

До недавнего времени крылатая ракета BrahMos имела дальность полета до 300 км. После того, как Индия присоединилась к международному режиму контроля за ракетными технологиями, появилась возможность увеличить ее дальность.

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