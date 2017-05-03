Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США

Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту ПивцакинуСпорт 3 мая, 19:05
Президент DFB: чемпионат мира в России станет праздником футболаСпорт 3 мая, 19:01
Макрон против Ле Пен: кто станет восьмым президентом Пятой республики?Международная панорама 3 мая, 19:00
Мутко: меморандум с DFB предусматривает товарищеский матч сборных России и ГерманииСпорт 3 мая, 18:58
Андрей Кириленко избран в центральное бюро FIBAСпорт 3 мая, 18:55
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в СШАМеждународная панорама 3 мая, 18:41
РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничествеСпорт 3 мая, 18:34
Мэй объявила о прекращении деятельности парламента ВеликобританииМеждународная панорама 3 мая, 18:30
Торфяник в бассейне реки Конго оценили в 30 млрд тонн накопленного углеродаСоциальная ответственность 3 мая, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Директор ФБР США Джеймс Коми считает, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах и это "самая большая угроза".
Он утвердительно ответил на вопросы на эту тему на слушаниях в Конгрессе США.
Отвечая на вопрос о хакерах из России, якобы угрожающих американским правительственным структурам и бизнесу, Коми отметил, что "Россия не очень с нами сотрудничает, когда преступники находятся внутри страны. Но они все любят путешествовать, и тогда мы хватаем их и надеваем на них наручники".