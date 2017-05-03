Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Директор ФБР США Джеймс Коми считает, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах и это "самая большая угроза".

Он утвердительно ответил на вопросы на эту тему на слушаниях в Конгрессе США.

Отвечая на вопрос о хакерах из России, якобы угрожающих американским правительственным структурам и бизнесу, Коми отметил, что "Россия не очень с нами сотрудничает, когда преступники находятся внутри страны. Но они все любят путешествовать, и тогда мы хватаем их и надеваем на них наручники".